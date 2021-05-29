Румыния передала Буковине 40 т гуманитарной помощи

Румыния передала украинским медикам защитные средства. Фото: bukoda.gov.ua

Из Румынии в Черновицкую область передали 40 тонн гуманитарного груза для помощи в борьбе с коронавирусом.

"Речь идет о средствах защиты для медицинского персонала - масках, костюмах, щитках, а также дезинфицирующих средствах. Общая стоимость помощи - 1 миллион 244 тысячи евро", — сообщают в пресс-службе Черновицкой ОГА.

Сопровождали груз в Черновцы румынские высокопоставленные чиновники и дипломаты. В частности, государственный секретарь Министерства иностранных дел Румынии Дануц Себастьян Некулееску отметил, что пандемия коронавируса - это общий мировой вызов, который не имеет географических ограничений.

"Поэтому лучший способ решить эти проблемы и вернуться к нормальной жизни - совместная работа и помощь", — сказал он.

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В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар подчеркнул, что эта помощь - очень серьезный знак солидарности страны, которая является не только нашим соседом, но и важным членом Европейского Союза и НАТО.

По состоянию на 28 мая в Черновицкой области зафиксировали 79 119 случаев инфицирования COVID-19. Из них 76 023 пациента выздоровели, 1 762 человека умерли. В Украине в целом подтверждено 2 196 673 случая коронавируса, из них за последние сутки - 3 306.