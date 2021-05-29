Румыния передала Буковине 40 т гуманитарной помощи

 
Ексклюзивы
1/5
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
2 Просмотров: 549
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Зеленский против олигархов: президент имитирует борьбу в собственных целях
Просмотров: 126
Как получить путевку после Covid-19
Как получить путевку после Covid-19
Просмотров: 144
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Как будет работать закон Зеленского против олигархов
Просмотров: 189
Воняет, грязная и с толпами пассажиров - как работает самая популярная электричка
Воняет, грязная и с толпами пассажиров - как работает самая популярная электричка
Просмотров: 1071
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
В школе "Шахтера" Саша плакал - в Радомышле ждут победы Зинченко в Лиге чемпионов
Просмотров: 459
С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает
С какой погодой начнем лето: синоптики сказали, где похолодает
Просмотров: 1503
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Если в Беларуси выйдут несколько тысяч под танки, больше никого не останется - оппозиционер
Просмотров: 1305
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Российские диверсанты шныряют по нашей территории из Беларуси - эксперт
Просмотров: 486
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Картофель уже никогда не будет дешевым - эксперт
Просмотров: 612
Фото
Все фото
7
4
8
10
10
Именинами 29 мая - у кого сегодня праздник
Именинами 29 мая - у кого сегодня праздник
Российский репер- &quot;крымнашист&quot; гастролирует по Украине
Российский репер- "крымнашист" гастролирует по Украине
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
Как менялся аэропорт &quot;Киев&quot; в течение 97 лет - уникальные фото
Как менялся аэропорт "Киев" в течение 97 лет - уникальные фото
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Модно и смешно: 10 вещей, которые шокируют креативностью - фото
Видео
Все видео
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
"Антиукраинская дичь" - Стерненко призвал власть закрыть канал Мураева
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Украинские медики взорвали сеть зажигательными танцами
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Уволили из-за каштанов: на Крещатике высадили фальшивые деревья
Диктатура убивает. За себя надо бороться. Самое интересное в журнале "Країна"
Диктатура убивает. За себя надо бороться. Самое интересное в журнале "Країна"
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Неуправляемая баржа на Днепре чуть не натворила беды: новое видео ее приключений
Интервью
1/5
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
1 Просмотров: 306
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Провал двух предыдущих сезонов и перспективы выхода из кризиса: что нужно знать о ситуации в "Барселоне"
Просмотров: 261
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1782
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 324
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 414
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
28 мая 2021
Просмотров: 198
Натщерозум
Кінець навчального року. Тести, контрольні, самостійні щодня. Безліч уроків. Моєму сину у школі задають написати есей. Точніше, твір на задану тему, ...
суббота, 29 мая 2021 05:03

Румыния передала Буковине 40 т гуманитарной помощи

  Комментировать
Румыния передала Буковине 40 т гуманитарной помощи
Румыния передала украинским медикам защитные средства. Фото: bukoda.gov.ua

Из Румынии в Черновицкую область передали 40 тонн гуманитарного груза для помощи в борьбе с коронавирусом.

"Речь идет о средствах защиты для медицинского персонала - масках, костюмах, щитках, а также дезинфицирующих средствах. Общая стоимость помощи - 1 миллион 244 тысячи евро", — сообщают в пресс-службе Черновицкой ОГА.

Сопровождали груз в Черновцы румынские высокопоставленные чиновники и дипломаты. В частности, государственный секретарь Министерства иностранных дел Румынии Дануц Себастьян Некулееску отметил, что пандемия коронавируса - это общий мировой вызов, который не имеет географических ограничений.

"Поэтому лучший способ решить эти проблемы и вернуться к нормальной жизни - совместная работа и помощь", — сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От коронавируса умирает много людей до 30 лет - инфекционист

В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар подчеркнул, что эта помощь - очень серьезный знак солидарности страны, которая является не только нашим соседом, но и важным членом Европейского Союза и НАТО.

По состоянию на 28 мая в Черновицкой области зафиксировали 79 119 случаев инфицирования COVID-19. Из них 76 023 пациента выздоровели, 1 762 человека умерли.

В Украине в целом подтверждено 2 196 673 случая коронавируса, из них за последние сутки - 3 306.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Румыния передала Буковине 40 т гуманитарной помощи». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
Гороскоп на 28 мая: кого ждет судьбоносная встреча
 Просмотров: 6876
&quot;Девушка Бонда&quot;, украинская диджей и звезда &quot;Квартала&quot; привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
"Девушка Бонда", украинская диджей и звезда "Квартала" привлекают снимками топлес: какие фото публикуют звезды
10
 Просмотров: 6795
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
Готова к лету: дочь Эминема поразила спортивной фигурой в купальнике
10
 Просмотров: 5508
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
Евровидение неожиданно продолжат. Сегодня снова полуфинал
 Просмотров: 3879
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
Гороскоп на 27 мая: кто разбогатеет и станет успешным
 Просмотров: 3789
Общество
Церковный праздник 29 мая - православные вспоминают святого, который ребенком стал монахом
Церковный праздник 29 мая - православные вспоминают святого, который ребенком стал монахом Просмотров: 27
Данилов назвал терактом сбивания украинского самолета над Тегераном
Данилов назвал терактом сбивания украинского самолета над Тегераном Просмотров: 72
Именинами 29 мая - у кого сегодня праздник
Именинами 29 мая - у кого сегодня праздник
7
 Просмотров: 45
Во Львове построят крематорий
Во Львове построят крематорий Просмотров: 81
Еще в двух городах будут вакцинировать людей из списка "Дії"
Еще в двух городах будут вакцинировать людей из списка "Дії" Просмотров: 171
Больше всего комментируют
4
Банковая открещивается от законопроекта об олигархах - журналисты назвали ОП лжецами
2
Описання дощу
2
Нашли квартиру, в которой "проживает" более 1 тыс. человек
2
"Зеленский зависим от олигархов. Избирателям хотят пустить пыль в глаза"
1
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Голосов: 56348
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть