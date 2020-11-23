Руководитель патрульной полиции на камеру ударил себя электрошокером Taser

Taser одобрило МОЗ Украины. Фото: скриншот с видео

Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков на себе испытал действие электрошокера Taser. По его словам, устройство одобрило МОЗ Украины.

Видео эксперимента обнародовало МВД Украины.

"Taser помогает обездвижить правонарушителя на короткое время, если ситуация требует экстренных мероприятий. Он автоматически записывает время, место и продолжительность каждого использования, сохраняя информацию", - рассказал Жуков в видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотел напугать: подросток ударил электрошокером фельдшера

Taser, по словам руководителя, это безопасный способ остановить правонарушителя, с минимальным риском навредить ему и полицейскому. Им пользуются в 107 странах.

"Это было довольно неприятно. Мышцы максимально сократились. Но я целый и здоровый. Чувствую себя, как после изнурительной тренировки", - отметил Жуков после поражения электрошокером.

Национальная полиция получила 200 электрошокеров Taser. Правоохранители уже начали освоение и тренировки с ними