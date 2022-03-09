Руины Ирпеня и Гостомеля показали из космоса: фото

Спутники Maxar Technologies сделали фото разрушенного в результате российской атаки Ирпеня и аэропорта в Гостомеле. Спутники снова пролетели над Украиной – впервые за последние несколько недель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

На новых снимках показали разбитый мост в Ирпене и группировку бронетехники в аэропорту "Антонов".

Возле Ирпеня в результате обстрелов и авиаударов разрушен жилищный сектор и повреждена инфраструктура. Оккупанты полностью уничтожили мост. Также они захватили аэродром "Антонов" в Гостомеле и уничтожили легендарный Ан-225 "Мрия" – самый большой самолет в мире.

Фото: censor.net

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.