Ругался и угрожал: мужчина облил пивом заместителя мэра и сорвал совещание

В Гуляйполе, Запорожье, мужчина зашел в кабинет заместителя городского головы, облил его пивом и сорвал совещание.

Правонарушителем оказался ранее судимый за самовольный уход из воинской части 49-летний местный житель. Об этом сообщает Национальная полиция региона.

"В помещении исполнительного комитета проходило рабочее совещание, которое проводил заместитель председателя Гуляйпольской ОТГ. Неожиданно в кабинет вошел мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленник вел себя грубо и угрожал применить физическую силу по отношению к руководителю общества. Держа в руках стеклянную бутылку с алкогольным напитком, он облил заместителя городского головы, его рабочее место, оргтехнику и документы", - говорится в сообщении.

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Мужчине сообщили о подозрении в совершении хулиганства. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет.

25 января внефракционный народный депутат Артем Дмитрук сорвал заседание земельной комиссии в Одесском городском совете. Нардеп пришел в кабинет в сопровождении полиции. Произошли столкновения, Дмитрук бегал по столам, разбрасывал бумаги.