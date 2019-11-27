Рождественский пост: календарь питания на каждый день

Рождественский пост продлится с 28 ноября до 6 января.

Рождественский пост продолжается 40 дней. Он один из самых длительных и строгих в году.

Что есть, а от каких продуктов нужно отказаться, сообщает "24 здоровье".

Если вы решили соблюдать пост, следует продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью.

Календарь питания на каждый день

В период Рождественского поста необходимо воздерживаться от: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла, а в некоторые дни от рыбы.

Что есть с 28 ноября по 19 декабря:

Сразу стоит отметить, что вино и рыбу можно употреблять каждую субботу и воскресенье. Еще рыбу можно употреблять во вторник и четверг, если на этот день приходится большой праздник, а вино разрешается выпить в день памяти самых почитаемых святых.

Четверг: можно употреблять горячую пищу растительного происхождения, но без масла.

Пятница, суббота, воскресенье, понедельник: разрешается растительное масло в небольших количествах.

Пятница и суббота: сухоядение.

4 декабря будут праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. И в этот день разрешается употреблять в пищу немного красного вина.

Что есть с 20 декабря по 1 января 2020:

Пятница: пища растительного происхождения, но без масла

Суббота и четверг: растительная пища с растительным маслом.

Среда и пятница: сухоядение

Суббота: горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба.

1 января после Нового Года разрешается выпить немного красного вина.

Что есть с 2 по 5 января:

В этот период пост усиливается, поэтому нельзя употреблять даже рыбы.

Среда и пятница: сухоядение

Четверг и суббота: пища растительного происхождения, но без масла.

6 января - Рождественский Святвечер - в этот день нужно соблюдать особо строгий пост. После вечерние разрешается съесть кутью.

Несмотря на все запреты, рацион во время Рождественского поста может быть довольно богатым и разнообразным и содержать следующие продукты: каши, хлеб, сухари, овощи, грибы, зелень, ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, мед, а в некоторые дни также рыбу , морепродукты, масло и даже вино.

Во время Рождественского поста можно употреблять сырые, вареные, тушеные, запеченные, соленые блюда. Это могут быть разнообразные салаты, соленья и консервирование, супы, рагу, запеканки, вареники, пироги и другая выпечка, соки, морсы, кисели, чай.

Под конец декабря в Украине придут морозы и на Новый год будет холодно, будет лежать снег. На Рождество столбики термометров опустятся еще ниже.