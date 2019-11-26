Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год

politeka Какой будет погода на Новый Год

Под конец декабря в Украине придут морозы и на Новый год будет холодно. А также будет лежать снег.

"Снегопады ожидаются 28-29 декабря. Однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3 ... -4 днем и -4 ... -5 ночью ", - говорит народный синоптик Леонид Горбань, передает fakty.

В общем декабрь этого года ожидается теплее, чем обычно.

На Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6 ... -8 днем и -12 ... -13 ночью.

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26 ноября христиане восточного обряда чествуют Иоанна Златоуста, Патриарха Константинопольского. В этот день активно следили за погодой. Считалось, что из Златоуста зима утверждается в своих правах. На улице холодает и усиливается мороз, а земля погружается в сон до весны. По народным приметам, если каркают вороны - к потеплению. Снег падает крупными хлопьями - к небольшому мороза. Если идет дождь или непогода, то в следующем году будет богатый урожай.