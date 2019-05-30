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четверг, 30 мая 2019 18:23

Роулинг напишет новые рассказы о вселенной Гарри Поттера

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Роулинг напишет новые рассказы о вселенной Гарри Поттера
Джоан Роулинг напишет рассказы о вселенной Гарри Поттера. Фото: Redman

Британская писательница Джоан Роулинг напишет 4 рассказа о вселенной Гарри Поттера.

В новых работах автор обострит внимание на уроках волшебства в школе Хогвартс. Об этом сообщает издание Mirror.

Как отмечается, читатели смогут "погрузиться в насыщенную историю магии" и "вернуться назад во времени, чтобы изучить фольклор и магию, которые лежат в основе историй о Гарри Поттере".

Новые рассказы будут доступны в электронном формате, их обнародуют на сайте писательницы.

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Новые части под названием "Гарри Поттер: путешествие сквозь чары и защита от темных искусств", "Гарри Поттер: путешествие через зелье и гербологию", "Гарри Поттер: путешествие через гадания и астрономию" и "Гарри Поттер: путешествие через заботу о магических существах" выйдут уже 27 июня.

Госкомтелерадио отказало в ввозе в Украину из России 5 книг. Признаки российской пропаганды нашли в книгах московских издательств.

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30
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