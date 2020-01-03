"Рост ВВП не гарантирует улучшения уровня жизни населения" - экономист

Мы можем увеличить его до 7-8 процентов в течение следующих 10 лет. Фото: Ютуб

Очень важно понимать, что сам по себе показатель ВВП ни о чем не говорит. Должно улучшаться благосостояние, должны расти доходы людей и предприятий.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит экономист Борис Кушнирук.

"Например, если в городе построили какой-то завод, его формальное ВВП возрастет. Но не факт, что это увеличит общий уровень благосостояния горожан. В Китае люди работают по 13-14 часов в сутки, имея пять выходных в полгода. Внутренний валовой продукт КНР растет, но люди там живут в ужасных условиях. Поэтому не надо прямолинейно смотреть на показатель ВВП", - объясняет он.

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С другой стороны мы можем увеличить его до 7-8 процентов в течение следующих 10 лет, говорит эксперт.

"Это поможет нам приблизиться к уровню европейских соседей. Но надо осторожно выбирать методы. Мы не можем открыть рынок земли без каких-либо ограничений, просто для того, чтобы цена на землю была наибольшей. Это не принесет чистый доход. Землю купят иностранцы и будут выращивать на ней дешевое сырье. ВВП так повысится, благосостояние украинцев - нет.

Надо продвигать экологические методы ведения хозяйства. Самые высокие зарплаты по Киева у нас в Мариуполе. Там два металлургических завода. Из-за тяжелой экологической ситуации там больше платят рабочим. Но это - сомнительный повод для гордости", - считает Борис Кушнирук.

Если, например, поднять тарифы на коммуналку, возрастет заработная плата, отмечает экономист.

"В экономике есть принцип паритета. Когда у человека увеличиваются расходы, но не растет прибыль, он будет искать другую работу. Работодатели будут вынуждены поднимать зарплаты, чтобы удержать свой штат. Так после повышения тарифов в 2015 году у нас постоянно растет средняя зарплата. Поэтому не стоит ориентироваться только на ВВП. Улучшение благосостояния населения требует комплекса экономических мер", - добавляет он.

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