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суббота, 13 ноября 2021 16:36

Россияне заняли второе место по посещаемости Украины – кто еще в пятерке

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Россияне заняли второе место по посещаемости Украины – кто еще в пятерке
В Украину в 2021 году въехало почти полмиллиона россиян. Фото: pixabay.com

За девять месяцев 2021 года в Украину въехало на 12,6% больше туристов, чем за аналогичный период в прошлом году.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства развития туризма в Facebook.

"Можно отметить рост количества туристов в Украину на 12,6 процента по сравнению с первыми тремя кварталами 2020 года. В течение 2021 года в Украину приехало более 3 млн иностранцев", - говорится в сообщении.

Такое туристическое прирост агентство объяснило переориентацией основных туристических рынков для Украины.

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По состоянию на октябрь 2021 года Украину посетили 70% европейцев, 25,5% туристов из стран Азии, 3% – из Северной Америки, 1,4% из стран Африки, 0,6% и 0,2% из Океании и Южной Америки. соответственно.

За соответствующий период 2020 года из Европы в Украину приехали 79,2%, из Азии – 17,7%, из Северной Америки – 1,5%, из Океании и стран Африки – по 0,7%.

Пятью самыми популярными странами по количеству въехавших в Украину иностранцев стали: Молдова (744 630), Россия (411 373), Польша (209 039), Румыния (200 370) и Беларусь (199 553).

Европейский Союз исключил Украину из списка безопасных для путешествий стран. Решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Из списка также исключили Сингапур. Необязательные поездки из Украины в ЕС подлежат временным ограничениям.

По состоянию на 13 ноября 15 страны остаются открытыми для украинцев, несмотря на рекомендацию Евросоюза. Границ они не закрывали при условии вакцинации или отрицательном тесте.

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Дата
13
ноября

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