Россияне мечтают властвовать над православием - Варфоломей

Московская церковь сама виновата в расколе. Фото: romfea.gr

Русская православная церковь хочет властвовать над православием, но этого никогда не случится.

Об этом Вселенский патриарх Варфоломей рассказал в интервью "Суспільному".

"Мечта наших братьев россиян – быть владыками православия. Но этого никогда не произойдет, потому что каноны православной церкви и действия церкви на протяжении веков отдали первенство Константинополю. Константинополь всегда будет первой церковью в системе православных церквей, а сестринская русская церковь будет пятой" ", – отметил патриарх.

Конфликт с Россией начался, когда Московская церковь и под ее влиянием три других церкви не прибыли на Святой и Большой Собор на Крите.

"Мы все вместе готовили этот Собор. До января 2016 года в Женеве, когда у нас было последнее собрание православных предстоятелей, все церкви, и Россия, готовили этот Собор. И в последний момент не приехали россияне и еще три церкви", — пояснил Варфоломей.

Он считает, что предоставление Томосу УПЦ Московская церковь восприняла как месть за то, что та не приехала на запад.

Также Варфоломей считает, что никакого раскола не произошло, а если так считают в России, это из-за их инициативы.

"Наши российские братья говорят, что произошел раскол. Нет раскола. Если есть раскол, они сделали его, разорвав общение с четырьмя церквями", – объяснил он.

15 октября 2018 года Российская православная церковь полностью прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Соответствующее решение было принято на заседании Синода РПЦ в Минске. Руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что Синод РПЦ "признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем".