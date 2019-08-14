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среда, 14 августа 2019 10:55

Россияне даже в Библии увидели экстремизм

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Россияне даже в Библии увидели экстремизм
Российские филологи нашли признаки экстремистских призывов в Старом завете. Фото: telegraf.com.

Российские филологи обнаружили признаки экстремизма в фразе "праведники наследуют землю, и будут жить на ней вовек".

Лингвисты из Вятского государственного университета Анна Федяева и Юлия Игошина исследовали литературу, которую забрали у людей, которых задержали в Кирове в 2018 году, пишет 7x7-journal.ru

Филологи, по запросу следователей, искали признаки насильственных призывов.

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По их мнению в фразе "праведники наследуют землю, и будут жить на ней вовек" из псалма 36:29 есть "демонстрация неполноценности".

"Идет информирования объекта угрозы -" неправедникив "- о возможности применения к ним насильственных действий - смерти, ярко прослеживается демонстрация пренебрежительного (презрительного, агрессивного) отношение к этой группе лиц по признаку религиозной принадлежности", говорится в экспертизе филологов. "Идет противопоставление аудитории по признаку" свои "и" чужие ", оповещения о доминантный состояние ожидания насильственных действий в отношении иноверцев, призыв к совершению акта физической агрессии в форме причинения смерти" неправедникам ".

Филологи видят в фразе призыв к религиозной дискриминации, а не к разрушению, или нападений на власть.

Во Львове в Национальном музее им. А. Шептицкого открыли выставку "Библия в иллюстрациях фламандских мастеров XVI в.". Книгу издал 1565-го нидерландский художник Герард де Йоде. По форме - это альбом гравюр с важнейшими сюжетами Ветхого и Нового Заветов.

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