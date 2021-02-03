Россия завоет: санкции против Козака - точка невозврата для Зеленского

Санкции против Тараса Козака, который является соратником кума российского президента Медведчука, вызванные рядом факторов. В частности падением рейтинга, сигналом от новой американской администрации и изменения личных взглядов президента. Он начинает окончательно ориентироваться на Запад.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Виктор Бобыренко.

Почему Владимир Зеленский именно сейчас ввел санкции против соратника Виктора Медведчука и номинального держателя пророссийских каналов ZIK, NewsOne и 112 Украина Тараса Козака?

Юридически Совет национальной безопасности и обороны действительно имеет полномочия накладывать санкции на граждан. Поэтому этот шаг находится в пределах его компетенции. Ведь решение принял именно СНБО пусть и по инициативе президента. Второй момент - подобное решение было принято еще в парламенте предыдущего созыва. Поэтому несколько лет назад потуги "прикрыть" пророссийские телеканалы Медведчука-Козака уже были. Почему дело тогда не довели до конца - спрашивать стоит у предыдущего президента Петра Порошенко. Очевидно, кто-то с кем-то договорился. Сегодня на решение Зеленского влияли много групп интересов. Команда президента предлагала пойти на этот шаг еще раньше. Он казался выгодным, учитывая увеличение количества сторонников ОПЗЖ. Но сейчас к этим советам добавился еще внешний фактор. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба имел личную беседу с новым Государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Во время этой встречи нам была твердо обещана государственная поддержка Соединенных Штатов. В частности, речь шла о предоставлении летального оружия. Также страны Большой семерки сделали совместное заявление по проблеме коррупции в Украине. Зеленский был вынужден как-то резонировать на эти вещи.

Автор: Фото: Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Виктор Бобыренко: Президент таким образом может попытаться зайти на правое поле. Это действительно своеобразная точка невозврата для него. Исторически так сложилось, что любой украинский президент со временем пребывания в должности скатывался в правую сторону.

Есть ли здесь политический подтекст? "Слуга народа" теряет рейтинги, а ОПЗЖ наоборот - набирает.

Последние социологические данные очень четко и понятно свидетельствуют, что так называемый ватный электорат полностью отошел от Зеленского. Ранее они возлагали на него надежды по прекращению войны любой ценой и дружбы с Россией. Он на прямую капитуляции не пошел, поэтому эти избиратели кристаллизовались вокруг ОПЗЖ. Если бы на условные дебаты вышли Порошенко и Зеленский, такие люди просто не стали бы их смотреть. Там нет их кандидата. Каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина" действительно закрепляли базовый электорат за "Оппозиционный платформой - За жизнь". Они были основным каналом влияния для Медведчука. В последнее время эти "СМИ" расширяли свою базу сторонников именно за счет тех, кто недоволен президентством Зеленского. Поэтому решение инициировать и принять санкции против Тараса Козака и пророссийских каналов базировалось на нескольких факторах. Зеленскому приближенные социологи и политтехнологи нашептали, что медиа-холдинг Медведчука откусывает у него электорат. На который уже не стоит ориентироваться, потому что он не вернется в орбиту президента. Второй фактор - прямые сигналы из-за рубежа. Зеленский ориентируется на Запад, чтобы там не было. Вынужден прислушиваться к Европе и новой американской администрации.

Как это решение характеризует лично Зеленского? Насколько оно является переломным?

Зеленский пытается понравиться патриотическому, проукраинскому электорату

Президент таким образом может попытаться зайти на правое поле. Это действительно своеобразная точка невозврата для него. Исторически так сложилось, что любой украинский президент со временем пребывания в должности скатывался в правую сторону. Янукович, вероятно, является исключением. За Кравчука на первых выборах голосовали восточные области, на вторых - уже западные. Так же выбирали и Кучму. Ющенко с самого начала был правоориентированным. Порошенко также закончил каденцию Томосом и Законом о языке. Это общая тенденция для ключевых украинских политиков. Они вынуждены праветь рано или поздно. Поэтому сейчас Зеленский пытается понравиться патриотическому, проукраинскому электорату, который не являются откровенными порохоботамы. Интересно то, что Зеленский вряд шел на это сознательно. Скорее всего решение принимал интуитивно. Важно, чтобы президент не стал злоупотреблять этим механизмом. Например, у него может возникнуть желание применить подобные санкции к Порошенко и его ресурсам - "5 каналу" и "Прямому". Это было бы правильным решением, ведь в общем они продвигают проукраинскую повестку дня. Думаю, что западные союзники смогут удержать Владимира Александровича от этого соблазна.

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Единственный, кто на заседании СНБО не поддержал введение санкций против Тараса Козака, был председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Сказал "Что касается каналов - санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они". Почему?

Среди 18 членов, присутствовавших на заседании, действительно только Разумков воздержался. Это должно быть сигналом о том, что он начинает вести собственную политическую игру. Не всегда теперь будет работать в команде с президентом. Очевидно, Разумков хочет взять на себя роль Зеленского-кандидата, но пока не президента. То есть общаться со всеми, нравиться всем. Стоять на позиции "за все хорошее и против всего плохого". Такие попытки бегать между капельками, лавировать присуще именно кандидатам. Пока трудно сказать, действительно ли действующий председатель парламента планирует занять кресло президента, но вполне может иметь такие намерения.

Автор: SLOVOIDILO.UA Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб Украины, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Как это решение может повлиять на личный рейтинг Владимира Зеленского?

Вряд показатель пойдет в гору, но на время перестанет падать. Какой-то период это решение позволит держать планку электоральной поддержки. Но попытка удержать рейтинг не была ключевым мотиватором для президента ввести эти санкции. Все же это проявление его естественной для Украинского государства эволюции как политика. Зеленский правеет. Начинает полноценно ориентировать на Запад.

ОПЗЖ будет вынуждена искать новые каналы коммуникации и вербовки избирателей. Пожалуй, перейдут в социальные сети

Как санкции могут повлиять на рейтинг и позиции "Оппозиционной платформы - За жизнь"?

Остался еще мураевський телеканал "НАШ". Он также пророссийский, там выступают те же "эксперты", спикеры. Теперь они с особым энтузиазмом будут мочить Зеленского. ОПЗЖ будет вынуждена искать новые каналы коммуникации и вербовки избирателей. Пожалуй, перейдут в социальные сети. Но ключевым их электоратом были люди более старшего возраста. Часто телевизор для них - главный источник информации. С отключением каналов эти люди могут выпасть из орбиты ОПЗЖ. Медведчук и его сторонники могут попытаться что-то изменить только через нашу легендарную судебную систему. Там имеют свое влияние

Какой реакции следует ожидать от Виктора Медведчука?

ОПЗЖ имеет откровенно не так много возможностей влияния в Украине, тем более сейчас после блокировки каналов. Они действуют через кротов - пророссийски настроенных агентов. Но часто те работают скрытно, не у открытом информационном поле. Ведут закулисную игру. Медведчук и его сторонники могут что-то попытаться изменить только через нашу легендарную судебную систему. Там имеют свое влияние. Также пророссийские силы будут пытаться юридически развалить монобольшинство. Пусть де-факто президентская фракция уже давно не придерживается одной повестки дня. Но де-юре они все же сохраняют единство. Поэтому пророссийские политики будут скупать депутатов от "Слуги народа", чтобы привлечь в свою орбиту. Все остальные ходы, например, попытки инициировать импичмент Зеленскому точно закончатся поражением. Это просто рекламный маневр.

Автор: Пресс-служба партии ОПЗЖ Тарас Козак (крайний слева) в окружение своих коллег по фракции - депутатов от ОПЗЖ: Виктор Медведчука, Вадима Рабиновича и Юрия Бойко.

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Есть опасность, что Медведчук через суд отменит эти санкции и пророссийские каналы и дальше будут работать?

Соответствующее решение об отмене санкций может принять только Верховный Суд. К сожалению, там достаточно сильные позиции пророссийских Андрея Портнова (С 2 апреля 2010 до конца февраля 2014 - руководитель Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Виктора Януковича и заместитель главы Администрации Президента Украины. Активный противник Революции достоинства. - Gazeta.ua) и Сергея Кивалова (Председатель Центральной избирательной комиссии во время президентских выборов 2004 года, которые вылились в Оранжевую революцию. Президент Национального университета "Одесская юридическая академия". - Gazeta.ua). Но хочется надеяться, что государственная повестка дня победит. И суд не сможет "умножить на ноль" это действительно важное решение для страны и прорывное для Зеленского. Иначе наша система правосудия будет нивелирована абсолютно и люди могут выйти на протест.

Путин четко намекнул, что Россия может прибегнуть к войне

Как будет реагировать Москва?

Россия сейчас завоет. Будут кричать о несоблюдении стандартов свободы слова. От Ольги Скабеевои (Российская пропагандистка, ведущая программы "60 минут. - Gazeta.ua) это особенно смешно будет слышать. Россия потеряла свои каналы влияния на украинское общество. Будут искать альтернативу. Например, через YouTube. Стоит ожидать появление новых проектов типа Шария. Во время онлайн-включения на форуме в Давосе Путин четко намекнул, что Россия может прибегнуть к войне в одностороннем порядке, если им будут блокировать информационные ресурсы. Поэтому сейчас эти санкции могут закончиться для Украины эскалацией напряженности и боевых действий на Донбассе.

Где еще может негативно ударить это решение?

Весной может обостриться ситуация и в Крыму. Украина ожидаемо не даст воду. Путин может попытаться прорваться через материковую границу к шлюзам. Таким образом на полуострове возникнет еще одна горячая точка. Также россияне будут пытаться раскачивать лодку внутри Украины. Будут попытаются спровоцировать парламентский кризис. Для Украины такая ситуация всегда опасна. Еще учитывая, что следующая Верховная Рада точно будет более фрагментирована, чем действующая. Как минимум зайдет шесть партий. Как будет выглядеть коалиция неизвестно.

Сейчас союза между ОПЗЖ и "Слугой народа" быть не может?

В украинской политике не можем утверждать на 100 процентов. Но не все в "Оппозиционной платформе - За жизнь" имеют одинаковые взгляды. Например, Бойко и Рабинович хоть и пророссийские, но все же заинтересованы в сохранении какого ни какого украинского суверенитета. Медведчук же откровенно отстаивает возвращение Украины в зону российского влияния, полностью ориентируется на Кремль. "Слуга народа" очень фрагментирована. Если обобщить ее представителей, они ориентированы на процесс. Не имеют конкретной цели. Хотят имитировать активную деятельность, некоторые - получать конверты. То есть "слуги" не имеют какой-то конкретной идеологической окраски. Могут вполне оказаться в блоке со всеми. Сейчас этот союз выглядит очень маловероятным, но со временем все может измениться.

Что бы вы сказали тем, кто называет эти санкции "атакой на свободу слова"?

С глубокий внутренним удовольствием приветствую это решение. Оно не является проявлением цензуры или атаки на свободу слова. ZIK, NewsOne и "112 Украина" - псевдожурналистские каналы. Это просто площадки для трансляции пропаганды. Никаких стандартов они не придерживались. Поэтому вряд осознанная часть общества будет плакать за ними.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 о применении санкций сроком на 5 лет против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука - "112 Украина", NewsOne, ZIK.