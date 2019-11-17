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воскресенье, 17 ноября 2019 12:31

Россия возвращает захваченные в Керчи корабли

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Россия возвращает захваченные в Керчи корабли
Россия передаст Украине захваченные в Керчи катера и буксир. Фото: Politeka

Россия в воскресенье, 17 ноября, начала подготовку к возвращению Украине захваченных в Керчи кораблей.

Причал Керченского морского вокзала уже покинул буксир "Яны Капу" и катер "Бердянск", который при атаке россиян получил пробоину. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".

По данным "Крым.Реалии", второй катер - "Никополь" по состоянию на 10:00 активно готовят к отплытию.

Вернуть корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" Россию обязал суд ООН с морского дела еще в мае.

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25 ноября 2018 в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков получили ранения.

24-м пленным Украинский предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).

7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину.

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  • Нужно вводить визовый режим
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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