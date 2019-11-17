Россия возвращает захваченные в Керчи корабли

Россия в воскресенье, 17 ноября, начала подготовку к возвращению Украине захваченных в Керчи кораблей.
Причал Керченского морского вокзала уже покинул буксир "Яны Капу" и катер "Бердянск", который при атаке россиян получил пробоину. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ".
По данным "Крым.Реалии", второй катер - "Никополь" по состоянию на 10:00 активно готовят к отплытию.
Вернуть корабли "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" Россию обязал суд ООН с морского дела еще в мае.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названа дата встречи "нормандской четверки"
25 ноября 2018 в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков получили ранения.
24-м пленным Украинский предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину.
Комментарии1