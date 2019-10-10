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четверг, 10 октября 2019 23:55

Россия вернет захваченные украинские корабли - МИД

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Россия вернет захваченные украинские корабли - МИД
В Керченском проливе россияне обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами. Фото: DEPO

Россия вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года, в ближайшее время.

"Они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием. Наша задача, как МИД, дать возможность завершить процесс", сказал министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью "Радио Свобода"

Министр добавил, что украинская сторона хочет проверить техническое состояние судов и наличие следов от выстрелов.

"Что-то мне подсказывает, что их там не будет на момент, когда мы их заберем", - отметил он.

Пристайко отметил, что Украина не признает выполненным Россией решение Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и кораблей.

"Мы так же не признаем выполнения российской стороной возвращения моряков, оно не состоялось по требованию суда. Они должны быть возвращены давным-давно без всякой выдачи нами желаемых российской стороной (лиц - ред.). Но, к сожалению, так случилось, мы не могли ждать, пока наши люди будут сидеть по российским тюрьмам, и ждать, пока Россия выполнит решение Международного трибунала", - сказал глава МИД.

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25 ноября 2018 в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.
Трое украинских моряков получили ранения.
24-м пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы).
7 сентября 2019 моряков обменяли и вернули в Украину.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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