Министр очертил перспективы возвращения судов, захваченных в Керченском проливе

krymr Загороднюк не видит перспектив в возвращении военных катеров в Керченском проливе

Украина ведет переговоры по возвращению военных катеров, захвативших ФСБ России в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Однако пока эти переговоры бесперспективны, передает ВВС News Украина.

"Технически ведутся переговоры, но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом", – отметил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Украина в принципе не предусматривает в своей стратегии сценарий возвращения украинской военной техники, которая до сих пор остается в Крыму после его аннексии Россией пять лет назад, отметил он.

Ранее в Кремле сказали, что Россия и Украина пока не обсуждали судьбу "задержанных" у берегов Крыму трех украинских военных кораблей – буксира "Яны Капу" и катеров "Никополь" и "Бердянск".

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Бывший представитель президента Украины в АРК, юрист-международник, профессор Борис Бабий сообщил, что решение Международного трибунала по морскому праву по делу захваченных Россией украинских моряков считается невыполненным до тех пор, пока Россия не отдаст Украине военные корабли.​

Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге по делу захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины.