Министр очертил перспективы возвращения судов, захваченных в Керченском проливе

Украина ведет переговоры по возвращению военных катеров, захвативших ФСБ России в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Однако пока эти переговоры бесперспективны, передает ВВС News Украина.
"Технически ведутся переговоры, но я не могу сказать, что я вижу какой-то прогресс в этом", – отметил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Украина в принципе не предусматривает в своей стратегии сценарий возвращения украинской военной техники, которая до сих пор остается в Крыму после его аннексии Россией пять лет назад, отметил он.
Ранее в Кремле сказали, что Россия и Украина пока не обсуждали судьбу "задержанных" у берегов Крыму трех украинских военных кораблей – буксира "Яны Капу" и катеров "Никополь" и "Бердянск".
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Бывший представитель президента Украины в АРК, юрист-международник, профессор Борис Бабий сообщил, что решение Международного трибунала по морскому праву по делу захваченных Россией украинских моряков считается невыполненным до тех пор, пока Россия не отдаст Украине военные корабли.
Международный трибунал по морскому праву на заседании в Гамбурге по делу захваченных Россией украинских моряков 25 мая обязал Россию немедленно освободить военные корабли и вернуть их под контроль Украины.
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