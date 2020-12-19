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суббота, 19 декабря 2020 12:51

Россия вернула украинскую икону для выяснения ее происхождения

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Россия вернула украинскую икону для выяснения ее происхождения
Икону Лаврову подарили в Сараево. Фото: censor.net

Россия вернет подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову икону для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.

"Икона будет возвращена дарителям для дальнейшего уточнения ее истории по линии Интерпола", - сообщили в МИД РФ.

Накануне стало известно, что посольство Украины в Боснии и Герцеговине направило в Сараево ноту с требованием вернуть 300-летнюю икону из Луганска.

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Там потребовали предоставить информацию о реликвии и способствовать ее возвращению на родину.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине попросили Министерство иностранных дел страны объяснить, почему главе МИД России Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска.

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