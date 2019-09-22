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воскресенье, 22 сентября 2019 09:50

Россия резко изменила свое отношение к задержанному шамана

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Россия резко изменила свое отношение к задержанному шамана
Шамана Александра Габышева отпустили под подписку о невыезде Фото:iz.ru

В России отпустили под подписку о невыезде Александра Габышева, который называет себя "шаманом".

Он шел в Москву, чтобы осуществить "обряд по изгнанию Путина". Его задержали на границе Бурятии и Иркутской области.

Мужчину обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

"Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремистской деятельности", - говорится в материалах дела. Относительно высказываний "шамана" была проведена психолого-лингвистическая экспертиза. Как считают следователи, в них "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента России".

Сам Габышев сообщил, что отпросился к сестре домой. В психдиспансере ему обещали не колоть препараты, а наручники сняли под честное слово.

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Международная неправительственная организация Amnesty International назвала активиста "узником совести".

"Реакция российских властей выглядит просто абсурдом", - заявила директор российского представительства AI Наталья Звягина.

Маршрут якутского шамана Александра Габышева решили продолжить его спутники. Тот несколько месяцев назад заявил, что пойдет пешком в Москву, чтобы "выгнать Путина из Кремля".

Шаман прошел по территории Забайкальского края и Бурятии. 19 сентября его задержали полицейские. В МВД России говорят, что шамана отправят обратно в Якутск.

dw.com
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22
сентября

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