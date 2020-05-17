Россия распространяет в ЕС фейковые теории заговора о коронавирусе

Цель этой кампании по дезинформации - подорвать доверие к Евросоюзу и государствам, входящим в него, а также поставить под сомнение меры, предпринимаемые в Европе для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19 Фото: reuters

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что распространению крем теорий заговора, по коронавируса типа SARS-CoV-2, способствуют близкие к Кремлю источники.

"Наши наблюдения показывают, что различные официальные источники, и те источники, которые поддерживаются на государственном уровне - то есть близкие к Кремлю источники и российские государственные СМИ - продолжают распространять теории заговора и дезинформацию в ЕС и его странах-соседях", - цитирует газета Bild am Sonntag дипломата.

Цель этой кампании по дезинформации - подорвать доверие к Евросоюзу и государствам, входящим в него, а также поставить под сомнение меры, предпринимаемые в Европе для преодоления кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

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Подобные кампании, стремятся "подорвать доверие общественности к местной власти", подчеркнул Стано. В нынешней ситуации, есть вероятность "серьезных последствий для общественного здоровья".

В самопровозглашенной ЛНР распространили фейковую новость о том, что украинские военные изнасиловали американскую фотографиню Туэр Блатт. Сама женщина опровергла эту информацию. "СМИ" самопровозглашенной ЛНР сообщили со ссылкой на "народную милицию ЛНР" о том, что фотограф Туэр Блатт приехала на Донбасс 10 мая, а 15 мая вместе с украинскими военными отправилась на фотосессию в лесной массив Станично-Луганского района. Говорят, что военные и фотограф употребляли алкоголь. На пропускном пункте их остановили нацгвардейцы из-за вождения в нетрезвом состоянии. Девушку отвели в пункт временного размещения сотрудников Нацгвардии и изнасиловали ее. Боевики считают, что украинские военные планируют инсценировать гибель журналистки.