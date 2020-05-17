Боевики придумали новую страшилку о ВСУ – их высмеяла "жертва" военных

Фотограф опровергла, что ее насиловали Фото: facebook.com/J.T. Blatty

В самопровозглашенной ЛНР распространили фейковую новость о том, что украинские военные изнасиловали американскую фотографиню Туэр Блатт. Сама женщина опровергла эту информацию.

"СМИ" самопровозглашенной ЛНР сообщили со ссылкой на "народную милицию ЛНР" о том, что фотограф Туэр Блатт приехала на Донбасс 10 мая, а 15 мая вместе с украинскими военными отправилась на фотосессию в лесной массив Станично-Луганского района. Говорят, что военные и фотограф употребляли алкоголь. На пропускном пункте их остановили нацгвардейцы из-за вождения в нетрезвом состоянии. Девушку отвели в пункт временного размещения сотрудников Нацгвардии и изнасиловали ее. Боевики считают, что украинские военные планируют инсценировать гибель журналистки, пишет Общественное.

Фотограф опровергла, что ее насиловали.

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"Эта информация - полная чушь. Если сказать словами президента США - это фейковые новости. Я не была в зоне боевых действий на Донбассе месяца. Все украинские солдаты, с которыми я работала, звездные солдаты", - написала Туэр Блатта в Facebook.

Американская фотографка Туэр Блатта с 2018 года освещала войну в Донбассе. Она подготовила фотопроект "Фронт - мирная жизнь: Украинские революционеры забытой войны", который показывали в украинском Институте Америки.