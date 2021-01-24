Россия попытается сменить власть в Украине - Служба внешней разведки

Служба внешней разведки Украины опубликовала "Белую книгу", в которой собрана информация о планах Кремля, стратегию и тактику деструктивной политики в отношении Украины. Фото: szru.gov.ua

Политическая цель РФ - дестабилизировать общественно-политическую жизнь Украины до такого уровня, когда "помощь Кремля" стала бы единственным вариантом для обеспечения "выживания". Фактически речь идет о попытках разжигания на территории нашего государства "войны всех против всех" и проведения на этом фоне политически диверсионной или силовой операции по изменению руководства государства.

Об этом пишет информационный бюллетень "Белая книга", который опубликовала Служба внешней разведки Украины. Это первая подобная работа в истории структуры.

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В книге содержится оценка основных внешних угроз национальной безопасности Украины во внешнеполитической, экономической, информационной и других сферах. Особое внимание уделено Российской Федерации. Отдельный раздел - о планах Кремля, стратегие и тактике деструктивной политики в отношении Украины по подрыву украинской государственности.

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Россия создала в Крыму мощную межвидовую группировку войск, которая охватывает наземный, воздушный и морской компоненты и насчитывает около 32,5 тыс. человек.

"За годы оккупации Крыма имеем достаточно и открытых, и закрытых разведывательных данных, чтобы подтвердить тот факт, что Москва, несмотря на декларативные заявления, никогда не рассматривала Крым в измерении развития его экономического потенциала. Россия там активно наращивает ударные способности ВС РФ, увеличивая численность войск и оснащение новыми образцами вооружения и военной техники, с одновременным формированием условий для усиления на этой

территории их ядерного потенциала", - заключают в бюллетене.

24 января Служба внешней разведки Украины отмечает профессиональный праздник. В этот день 1919 года в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки. С тех пор в составе Политического департамента Директории УНР начал работать отдел зарубежной информации, проводили разведывательную работы по врагов УНР, а также в отношении стран - потенциальных противников.