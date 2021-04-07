Россия не понимает дипломатический язык. Надо показать ей силу - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Просмотров: 648
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 360
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 450
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 702
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 981
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1782
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 216
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 873
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2206
Фото
Все фото
15
6
4
4
9
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
&quot;Он пополнил ряды ангельского войска&quot; - простились с погибшим на Донбассе воином
"Он пополнил ряды ангельского войска" - простились с погибшим на Донбассе воином
Предприниматели 2 областных центров протестуют против жесткого карантина
Предприниматели 2 областных центров протестуют против жесткого карантина
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Правозащитники обеспокоены систематическим нарушением прав человека в Украине
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Женщина впервые прошла в Силы специальных операций ВСУ
Видео
Все видео
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
Интервью
1/5
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 243
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 234
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1755
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1269
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 279
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
среда, 07 апреля 2021 20:23

Россия не понимает дипломатический язык. Надо показать ей силу - эксперт

  Комментировать
Россия не понимает дипломатический язык. Надо показать ей силу - эксперт
Сергей Солодкий: "Одной дипломатии для отпора агрессору мало. Нужна комбинация различных средств". Фото: Радио Свобода

В войне есть время для наступлений и время для переговоров. Если бы Украина шла только дипломатическим путем в 2014 году – потеряла бы половину территории, рассказал Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Сергей Солодкий.

Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с Джо Байденом, Йенсом Столтенбергом, Джастином Трюдо. Какая причина такой дипломатической активности?

Есть страны, которые наиболее решительно поддерживали Украину, начиная еще с 2014 года. Они видят продолжение агрессивной политики России, новые угрозы со стороны Москвы. Поэтому их лидеры своими телефонными звонками подают сигнал Кремлю о солидарности с Украиной. Эти разговоры – политическая поддержка нашей страны на высшем уровне.

Повлияют ли эти заявления на ситуацию на востоке Украины?

Отсутствие таких заявлений точно повлияло бы. Очевидно, что Путин передвижением своих войск к нашим границам и возобновлением огня на линии фронта тестировал как Украину, так и Запад. Он стремился определить, насколько мы и наши партнеры готовы противодействовать очередному усилению российской агрессии. Это испытание наши союзники выдержали. Их лидеры поговорили с Владимиром Зеленским, чем продемонстрировали, что Украина остается на повестке дня США, Канады, ЕС и НАТО. Если бы Запад отмалчивался – это было бы приглашением Путина к дальнейшей агрессии. Поэтому лучше пусть эти заявления будут, чем их не будет.

Только членство в НАТО может прекратить войну на Донбассе, заявил Зеленский. Повлияет ли это заявление на западных партнеров? Украина получит карт-бланш?

Заявление Зеленского правдивое. Если бы в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Украина и Грузия получили план действий по членству (ПДЧ), то России было бы понятно, что эти две страны оказались в рядах мощной организации. Тогда военные нападения и посягательства рассматривались бы как угроза всему Альянсу. К сожалению, обеим странам в ПДЧ отказали. Результатом стала агрессия против Грузии в 2008 году, а через шесть против Украины. На Западе уже поняли, что их тогдашнее молчание развязало руки Москве. Теперь, когда там видят новый виток эскалации – сразу же выражают поддержку Украине.

Россия оккупировала Крым достаточно быстро из-за слабой реакции со стороны как самой Украины, так и наших западных партнеров. Однако мобилизация общества и доблесть армии в обороне территории помогли локализовать конфликт, освободив значительное количество оккупированных земель. Но свою роль сыграла солидарность западного мира с нашей страной. Поэтому наш успех в плане безопасности зависит от двух факторов – устойчивости Украины и поддержки Запада. Эта поддержка по крайней мере будет помехой дальнейшей российской агрессии. Важно, чтобы Россия видела, что Украина не одинока, что ее поддерживают ведущие государства мира. Это существенно уменьшит российские аппетиты. НАТО так же может быть сдерживающим фактором в отношении России. Нельзя однозначно утверждать, что членство Украины в НАТО остановит агрессию, но ее масштабы существенно снизятся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия не готова к полномасштабной войне с Украиной, ведь Путин боится - Кравчук

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о нежелании продолжать переговоры в Минске. Как дальше будет продолжаться переговорный процесс?

Сейчас Минск как переговорная площадка недопустима не только из-за позиции Украины, но и из-за позиции Европейского Союза. Перенос места – нормальный процесс, на который согласилась бы и Россия. Вопрос в другом – согласится ли российская сторона вообще вести переговоры? Наверное, нет. Поэтому она может использовать желание Украины изменить переговорную площадку в качестве аргумента о прекращении переговоров. Один на один Украине не победить. Она не может говорить с Российской Федерацией на равных. Поэтому важно все, что делали наши союзники – Франция и Германия – в рамках "нормандского формата", что пытались делать США на двустороннем уровне. Называли разные страны, которые могли бы принимать переговорные стороны – Швейцария, Австрия, Казахстан, Турция. Но в целом все зависит от желания России вести переговоры. Поэтому изменение переговорной площадке не будет иметь решающего влияния на сам процесс.

Является ли дипломатия действенным инструментом по отношению к стране-агрессору? Или она понимает только силу?

В любой войне есть время для наступлений и время для переговоров. Одной дипломатии для отпора агрессору мало. Нужна комбинация различных средств. Если бы Украина шла только дипломатическим путем в 2014 году – потеряла бы половину своей территории. Крым – доказательство тому. Никто, кроме украинцев, воевать за Украину не будет. Но и без дипломатии стране бы не удалось выиграть время и остановить продвижение войны вглубь ее территории. Украина заплатила высокую цену за тот "относительный мир", в котором она живет уже семь лет. Но укрепить свои позиции на фронте и реформировать армию нам помогла именно дипломатия. Другой вопрос – понимает ли Россия дипломатический язык? Очевидно, что не понимает. Ей надо демонстрировать, что Украина сильна армией, единством внутри общества и поддержкой главных геополитических игроков мира.

Украинская делегация в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе инициирует внеочередное экстренное заседание в связи с грубым нарушением режима тишины.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия не понимает дипломатический язык. Надо показать ей силу - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
апреля

Британская королева под наркозом родила принца

Увеличили количество мест лишения свободы

Синтезировали галлюциногенный наркотик

Несовершеннолетних позволили расстреливать

Всемирный день здоровья: как поддерживать физическую форму во время пандемии

Террористы захватили Донецк

Бывшего президента приговорили к 25 годам за преступления против человечности

Затонул один из крупнейших линкоров своего времени

Самое читаемое
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
Идентифицировали украинок, которые снимались обнаженными в Дубае
6
 Просмотров: 24030
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 10440
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
Гороскоп на 6 апреля: астрологиня ошеломила прогнозом
 Просмотров: 8334
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 6750
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 5445
Общество
В Украине еще 2 регионы попали в красную зону
В Украине еще 2 регионы попали в красную зону Просмотров: 369
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 4626
Археологи возобновят раскопки крупнейшего города древних трипольцев
Археологи возобновят раскопки крупнейшего города древних трипольцев
 Просмотров: 225
"Он пополнил ряды ангельского войска" - простились с погибшим на Донбассе воином
"Он пополнил ряды ангельского войска" - простились с погибшим на Донбассе воином
6
 1 Просмотров: 540
Почему родителям нельзя ссориться при детях - мнение специалиста
Почему родителям нельзя ссориться при детях - мнение специалиста
 Просмотров: 153
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
4
Похищение судьи Чауса: при чем здесь Смирнов?
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Голосов: 55863
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть