Россия не понимает дипломатический язык. Надо показать ей силу - эксперт

Сергей Солодкий: "Одной дипломатии для отпора агрессору мало. Нужна комбинация различных средств". Фото: Радио Свобода

В войне есть время для наступлений и время для переговоров. Если бы Украина шла только дипломатическим путем в 2014 году – потеряла бы половину территории, рассказал Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Сергей Солодкий.

Владимир Зеленский провел телефонные разговоры с Джо Байденом, Йенсом Столтенбергом, Джастином Трюдо. Какая причина такой дипломатической активности?

Есть страны, которые наиболее решительно поддерживали Украину, начиная еще с 2014 года. Они видят продолжение агрессивной политики России, новые угрозы со стороны Москвы. Поэтому их лидеры своими телефонными звонками подают сигнал Кремлю о солидарности с Украиной. Эти разговоры – политическая поддержка нашей страны на высшем уровне.

Повлияют ли эти заявления на ситуацию на востоке Украины?

Отсутствие таких заявлений точно повлияло бы. Очевидно, что Путин передвижением своих войск к нашим границам и возобновлением огня на линии фронта тестировал как Украину, так и Запад. Он стремился определить, насколько мы и наши партнеры готовы противодействовать очередному усилению российской агрессии. Это испытание наши союзники выдержали. Их лидеры поговорили с Владимиром Зеленским, чем продемонстрировали, что Украина остается на повестке дня США, Канады, ЕС и НАТО. Если бы Запад отмалчивался – это было бы приглашением Путина к дальнейшей агрессии. Поэтому лучше пусть эти заявления будут, чем их не будет.

Только членство в НАТО может прекратить войну на Донбассе, заявил Зеленский. Повлияет ли это заявление на западных партнеров? Украина получит карт-бланш?

Заявление Зеленского правдивое. Если бы в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Украина и Грузия получили план действий по членству (ПДЧ), то России было бы понятно, что эти две страны оказались в рядах мощной организации. Тогда военные нападения и посягательства рассматривались бы как угроза всему Альянсу. К сожалению, обеим странам в ПДЧ отказали. Результатом стала агрессия против Грузии в 2008 году, а через шесть против Украины. На Западе уже поняли, что их тогдашнее молчание развязало руки Москве. Теперь, когда там видят новый виток эскалации – сразу же выражают поддержку Украине. Россия оккупировала Крым достаточно быстро из-за слабой реакции со стороны как самой Украины, так и наших западных партнеров. Однако мобилизация общества и доблесть армии в обороне территории помогли локализовать конфликт, освободив значительное количество оккупированных земель. Но свою роль сыграла солидарность западного мира с нашей страной. Поэтому наш успех в плане безопасности зависит от двух факторов – устойчивости Украины и поддержки Запада. Эта поддержка по крайней мере будет помехой дальнейшей российской агрессии. Важно, чтобы Россия видела, что Украина не одинока, что ее поддерживают ведущие государства мира. Это существенно уменьшит российские аппетиты. НАТО так же может быть сдерживающим фактором в отношении России. Нельзя однозначно утверждать, что членство Украины в НАТО остановит агрессию, но ее масштабы существенно снизятся.

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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе заявила о нежелании продолжать переговоры в Минске. Как дальше будет продолжаться переговорный процесс?

Сейчас Минск как переговорная площадка недопустима не только из-за позиции Украины, но и из-за позиции Европейского Союза. Перенос места – нормальный процесс, на который согласилась бы и Россия. Вопрос в другом – согласится ли российская сторона вообще вести переговоры? Наверное, нет. Поэтому она может использовать желание Украины изменить переговорную площадку в качестве аргумента о прекращении переговоров. Один на один Украине не победить. Она не может говорить с Российской Федерацией на равных. Поэтому важно все, что делали наши союзники – Франция и Германия – в рамках "нормандского формата", что пытались делать США на двустороннем уровне. Называли разные страны, которые могли бы принимать переговорные стороны – Швейцария, Австрия, Казахстан, Турция. Но в целом все зависит от желания России вести переговоры. Поэтому изменение переговорной площадке не будет иметь решающего влияния на сам процесс.

Является ли дипломатия действенным инструментом по отношению к стране-агрессору? Или она понимает только силу?

В любой войне есть время для наступлений и время для переговоров. Одной дипломатии для отпора агрессору мало. Нужна комбинация различных средств. Если бы Украина шла только дипломатическим путем в 2014 году – потеряла бы половину своей территории. Крым – доказательство тому. Никто, кроме украинцев, воевать за Украину не будет. Но и без дипломатии стране бы не удалось выиграть время и остановить продвижение войны вглубь ее территории. Украина заплатила высокую цену за тот "относительный мир", в котором она живет уже семь лет. Но укрепить свои позиции на фронте и реформировать армию нам помогла именно дипломатия. Другой вопрос – понимает ли Россия дипломатический язык? Очевидно, что не понимает. Ей надо демонстрировать, что Украина сильна армией, единством внутри общества и поддержкой главных геополитических игроков мира.

Украинская делегация в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе инициирует внеочередное экстренное заседание в связи с грубым нарушением режима тишины.