Украина инициирует внеочередное экстренное заседание ТКГ

Плановое заседание должно было состояться 14 апреля. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Украинская делегация в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе инициирует внеочередное экстренное заседание в связи с грубым нарушением режима тишины.

С момента предыдущего заседания, 30 марта, оккупанты ранили гражданское лицо в Донецкой области, сообщается на странице украинской делегации в Facebook. В течение недели погибли 3 военнослужащих ВСУ и еще 4 получили боевые ранения и травмы.

"Глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился к руководству ОБСЕ поддержать инициативу Украины о созыве Трехсторонней контактной группы для обсуждения вопросов об немедленное принятие решительных мер по восстановлению режима прекращения огня и возвращения к выполнению договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

Дата заседания пока неизвестна. Плановое заседание должно было состояться 14 апреля.

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31 марта российская делегация в Трехсторонней контактной группе не поддержала предложение главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука обеспечить с 00:00 1 апреля соблюдению полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня. 5 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В следствие вражеского огня 2 военнослужащих из состава Объединенных сил погибли.