Россия нашла новый подлый и коварный инструмент - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
Просмотров: 729
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Рассказали о рисках полного разведения войск на Донбассе
Просмотров: 792
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 2322
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Здоровье неопытому человеку не доверяем, а государство доверили - Виктор Терен
Просмотров: 288
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Разминка, "Сплин" и кофе: как нардепы бегают возле Верховной Рады
Просмотров: 972
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Украина исчезает с радаров Совета Безопасности ООН - Безсмертный
Просмотров: 2052
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 801
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 774
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 360
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 1377
Фото
Все фото
22
5
6
7
5
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
Василий Сухомлинский за проступки поручал ученикам сажать фруктовые деревья
Василий Сухомлинский за проступки поручал ученикам сажать фруктовые деревья
Спасатели тушили масштабный пожар на набережной
Спасатели тушили масштабный пожар на набережной
Презентовали воспоминания участников Революции достоинства
Презентовали воспоминания участников Революции достоинства
Когда и где появятся новые камеры измерения скорости TruCAM
Когда и где появятся новые камеры измерения скорости TruCAM
Видео
Все видео
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
Зеленский и Богдан в Днепре ходили на пиво и мерялись силой
Зеленский и Богдан в Днепре ходили на пиво и мерялись силой
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Интервью
1/5
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 2322
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4959
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1692
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31122
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 1080
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
среда, 18 сентября 2019 21:20

Россия нашла новый подлый и коварный инструмент - эксперт

  Комментировать
Россия нашла новый подлый и коварный инструмент - эксперт
Роман Безсмертный: Хотят под лозунгами социальной поддержки привести к экономическому банкрутству Фото: rudenko.kiev.ua

Россия изменила тактику борьбы с Украиной.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Роман Бессмертный.

"Тактика россиян всегда будет меняться в зависимости от того, какой инструмент они сочтут действенным по отношению к Украине, чтобы ее парализовать. Они могут воевать. Могут блокировать экономически и энергетически. Кучме и Ющенко надо было выкручивать руки через углеводороды. Януковичу через политические требования, запрет вступать в европейское сообщество. Против Порошенко просто открыто воевать", - говорит Бессмертный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бессмертный хочет обжаловать отмену депутатской неприкосновенности

"Сейчас используется очень подлый и коварный инструмент. Хотят под лозунгами социальной поддержки привести к экономическому банкрутства. Я не слышал, чтобы кто-то из окружения президента начал об этом говорить. Что сегодня поставить в разный статус пенсионера из Житомира и оккупированного Донецкая просто нельзя. Это наоборот пытаются впихнуть. Кремль не останавливается в своих порывах ", - считает эксперт.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна" от 19 сентября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия нашла новый подлый и коварный инструмент - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Вышла последняя серия самой длинной мыльной оперы

Художницу нашли мертвой в доме свекра

Приказали убираться из Крыма

Французы услужили Москве

Издали учебник для христиан

В воздушный шар посадили барана, петуха и утку

Грета Гарбо: "Моя постель узкая, холодная и целомудренная"

Самое читаемое
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 61998
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк
Вышла из комы и самостоятельно дышит: новые подробности о Заворотнюк Просмотров: 50175
Дед сдает: в сети высмеяли Путина
Дед сдает: в сети высмеяли Путина 1 Просмотров: 26067
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 21196
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
Неделя моды в Лондоне: как стильно и тепло одеваться осенью
12
 Просмотров: 16851
Общество
Сенцов рассказал о голодовке в российской тюрьме
Сенцов рассказал о голодовке в российской тюрьме Просмотров: 36
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
820 событий, 1000 участников и 40 локаций - стартовал 26 Book Forum
22
 Просмотров: 297
Военные рассказали о ситуации в зоне ООС
Военные рассказали о ситуации в зоне ООС Просмотров: 63
Василий Сухомлинский за проступки поручал ученикам сажать фруктовые деревья
Василий Сухомлинский за проступки поручал ученикам сажать фруктовые деревья
5
 Просмотров: 153
Спасатели тушили масштабный пожар на набережной
Спасатели тушили масштабный пожар на набережной
6
 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
10
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
6
Одну из самых сильных санкций мы еще не применяли и Россия это хорошо знает – поверенный США в Украине
3
Под Киевом сожгли дом Гонтаревой
3
Порошенко снова не пришел на допрос
Голосов: 44994
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua