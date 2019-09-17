Россия нашла новый подлый и коварный инструмент - эксперт

Роман Безсмертный: Хотят под лозунгами социальной поддержки привести к экономическому банкрутству Фото: rudenko.kiev.ua

Россия изменила тактику борьбы с Украиной.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит дипломат Роман Бессмертный.

"Тактика россиян всегда будет меняться в зависимости от того, какой инструмент они сочтут действенным по отношению к Украине, чтобы ее парализовать. Они могут воевать. Могут блокировать экономически и энергетически. Кучме и Ющенко надо было выкручивать руки через углеводороды. Януковичу через политические требования, запрет вступать в европейское сообщество. Против Порошенко просто открыто воевать", - говорит Бессмертный.

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"Сейчас используется очень подлый и коварный инструмент. Хотят под лозунгами социальной поддержки привести к экономическому банкрутства. Я не слышал, чтобы кто-то из окружения президента начал об этом говорить. Что сегодня поставить в разный статус пенсионера из Житомира и оккупированного Донецкая просто нельзя. Это наоборот пытаются впихнуть. Кремль не останавливается в своих порывах ", - считает эксперт.

Полное интервью с Романом Бессмертным читайте в журнале "Країна" от 19 сентября.