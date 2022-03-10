Россия использует против украинцев вакуумные бомбы - британская разведка

Они оказывают сокрушительное воздействие на любого, кто оказался в радиусе взрыва. Фото: twitter.com/DefenceGB

Министерство обороны России подтвердило применение в Украине тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, которые используют термобарические ракеты.

Об этом в среду сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"ТОС-1А использует термобарические ракеты, создавая зажигательные и взрывные эффекты. Это оружие США использовали в Афганистане, оно имеет сокрушительный эффект", – говорится в сообщении.

Ранее Британия обвиняла Россию в развертывании систем термобарического оружия в Украине, выражая опасения, что это может привести к эскалации и увеличению убытков. Термобарическое оружие, иногда называемое вакуумными бомбами, фактически всасывает кислород из окружающего воздуха для создания высокотемпературного взрыва.

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Они разрушительнее, чем обычные взрывчатые вещества такого же размера, и оказывают сокрушительное воздействие на любого, кто оказался в радиусе взрыва. Россия использовала их в Чечне в 1999 году, за что ее осудили Human Rights Watch.

Термобарическое оружие российского производства также использовалось во время войны в Сирии.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.