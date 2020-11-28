Россия блокирует новогодний обмен пленными

Россияне и их наемники не раскрывают, сколько пленных они хотели бы обменять. Фото: Reuters

Россия и боевики отказались от проведения предварительного заявленного обмена пленными накануне празднования Рождества и Нового года, пишет российский ресурс РБК.

"Обмена пленными до Нового года не произойдет. Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует", - цитирует издание так называемую руководительницу "рабочей группы ЛНР по обмену" Ольгу Кобцеву. Она говорит о процедуре снятия юридических претензий из освобожденных Украиной человек.

В то же время россияне и их наемники не раскрывают, сколько пленных они хотели бы обменять.

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Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе подала списки на обмен удерживаемыми лицами, в них находится 11 человек.