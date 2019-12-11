Российский телеканал снял с эфира сериал "Слуга народа"

Сериал "Слуга народа" исчез из программы российского телеканала. Фото: Prm

Российский телеканал "ТНТ" снял с эфира украинский сериал "Слуга народа".

Его показывали только один день, 11 декабря. Перед тем вырезали шутку про президента Владимира Путин, пишет "Медуза".

Вместо "Слуги народа" в программе телеканала 12 и 13 декабря – сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

В ТНТ сообщили, что не собирались показывать больше трех серий. Показ первых серий в эфире был якобы "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".

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11 декабря российский телеканал ТНТ начал показывать сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский. Сериал появился в программе на следующий день после встречи президентов России и Украины в Париже. Из первой серии исчезла шутка про Путина.