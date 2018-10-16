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вторник, 16 октября 2018 00:49

Российский пропагандист на камеру надругался над могилой Бандеры

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Российский пропагандист на камеру надругался над могилой Бандеры
Кремлевский пропагандист Филлипс надругался над могилой Бандеры в Германии. Фото: ТСН

Одиозный кремлевский пропагандист Грэм Филлипс надругался над могилой лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры в годовщину его смерти.

Соответствующее видео британец опубликовал на своем канале в Youtube.

На видео видно, как Филлипс подошел к могиле Бандеры в немецком Мюнхене. В то время там несколько мужчин возлагали цветы и привязывали флаги Украины и УПА. Филлипс начал выкрикивать, что "Бандера - фашист" и оскорблять мужчин, используя при этом нецензурные слова.

Потом мужчины ушли, пропагандист еще некоторое время их преследовал, а потом вернулся и к могиле Бандеры. Филлипс сбросил наземь флаги и цветы, потоптался по могиле и прицепил плакат с надписью на английском языке "Здесь похоронен украинский нацист Степан Бандера".

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Степан Бандера был убит в Мюнхене 15 октября 1959 года. В прошлом году Украинская разведка рассекретила архивные документы об убийце Степана Бандеры Украинская разведка рассекретила архивные документы об убийце Степана Бандеры Служба внешней разведки Украины обнародовала документы о Богдана Сташинского, убийцу лидеров Организации украинских националистов Степана Бандеры и Льва Ребета. Семь томов дела агента КГБ доступны на сайте Внешней разведки.

Среди обнародованных документов – агентурные донесения Сташинского, фото оперативной съемки и из его личного архива, планы КГБ по ликвидации членов ОУН и тому подобное. Эти документы рассказывают о том, как завербовали Сташинского, как он совершал провокации против оуновского подполья на Западной Украине, как готовил теракты против лидеров украинских эмигрантских организаций.

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