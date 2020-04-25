Российский гумконвой в Киево-Печерскую Лавру - это спецоперация Кремля "волк в овечьей шкуре"

Предложение России доставить так называемый "гуманитарный конвой" в Киево-Печерскую Лавру является частью спланированной спецоперации. Если власти Украины согласятся на эту провокацию, это будет предательством национальных интересов государства. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз.

"Россия хочет доставить "гумконвой" Киево-Печерской Лавре из-за заболевания попов Московского патриархата короновирусом. Подключили к акции даже публичных лиц, российских артистов и других сторонников режима Путина. Все это для того, чтобы информационно "натянуть на волка шкуру овцы", - убеждена Фриз.

"Россия стоит за тем, что именно УПЦ МП призвала верующих не бояться и идти на Пасхальные праздники в их храмы. Фото с Святогорской и Почаевской лавры в пасхальные дни является доказательством того, что нарушались не только карантинные мероприятия, но и то, что таким способ Кремлем через московскую церковь в Украине проводилась спецоперация в нашей стране", - напоминает Ирина Фриз. Она также приводит вероятный план такой операции спецслужб Кремля:

Первый шаг. Создание в лаврах - Киево-Печерской, Святогорской, Почаивской - вспышек заболеваниями Covid-19.

Второй. Сбор "гумпомощи" и требование РФ к Украине - принять ее. Этот груз доставят под военной охраной и в сопровождении представителей разведки, как это было, например, в Италии.

Третий. Взятие де-факто этих территорий под абсолютный контроль с целью проведения акций по дестабилизации ситуации на религиозной почве, создание картинки для СМИ, дискредитация Украины и др.

Фриз предостерегает представителей власти в Украине от участия в реализации планов страны-агрессора. "Допуск под любым видом этих "гуманитарных" грузов в Киев или другие города является прямой изменой национальных интересов государства", - отмечает представитель "Европейской Солидарности".