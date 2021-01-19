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вторник, 19 января 2021 10:59

Российская пропаганда - более лживая, чем советская - Штыпель

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Российская пропаганда - более лживая, чем советская - Штыпель
Аркадий Штыпель детство и юность провел в Днепре. В Москве живет с 1968 года. Фото: Тарас Подолян

Россияне боятся выходить на протесты. Благодаря этому руководство РФ и дальше продолжает прочно стоять у власти.

Об этом Gazeta.ua сказал российский поэт Аркадий Штыпель.

"Жителям РФ старшновато выходить на протесты. Население Беларуси около 9 миллионов - это чуть больше половины Москвы. Такое количество народа легче может объединиться. Российскую столицу с ее 15 миллионами жителей поднять значительно труднее, чем Киев или Минск. В начале 2010- х большие демонстрации были, но они закончились "Болотным делом". Митингующих разогнали, многих посадили, на людей нагнали страха. После этого все затормозилось. Люди боятся, а российская власть и дальше крепко продолжает стоять", - сказал он.

"Все мое окружение относится к Путину негативно. Думаю, что большая часть россиян настроена так же. Но российская телевизионная пропаганда - страшная штука. Помню советскую. Она была лживой. Но такой упорной лжи, как теперь, даже не было", - добавил Аркадий Штыпель.

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Он также отметил, что у России есть опасность высказываний в соцсетях. "Все зависит от того - кому и где говорить. Конечно, я не могу выражать свои мысли на радио или телевидении, но никто не запрещает мне делать это среди своих друзей и знакомых. Есть некоторая опасность высказываний в интернете. Если писать там о необходимости возвращения Крыма Украине, привлекут к ответственности за попытку нарушения территориальной целостности РФ", - сказал он.

Полный текст интервью с Аркадием Штыпелем читайте в свежем выпуске журнала "Країна".

Информационный портал Еврокомиссии EUvsDisinfo создал список самых позорных факапов российских пропагандистов 2020 года. Материал обнародовали на сайте Еврокомиссии.

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