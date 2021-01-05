Ложь Кремля и сказки Лукашенко: Европа создала список позорных факапов российских пропагандистов в 2020 году

Еврокомиссия создала рейтинг провалов российских пропагандистов. Фото: euvsdisinfo.eu

Информационный портал Еврокомиссии EUvsDisinfo создал список самых позорных факапов российских пропагандистов 2020 года.

Материал обнародовали на сайте Еврокомиссии.

1-ю строчку в рейтинге провалов заняла новость с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Телефонный разговор Навального с одним из служащих ФСБ стала большим ударом по авторитету Кремля.

На 2-м месте оказались российская дезинформация по поводу вакцин от коронавируса. База Еврокомиссии собрала более 700 фейков, которые распространила Россия о препаратах от ковида.

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Российский режиссер Никита Михалков получил 3-е место из-за продвижения фейковых фото протестов в Беларуси. Он утверждал, что никаких митингов не существует на территории страны и это все манипуляции демонстрантов.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко занял 4-е место из-за лжи по поводу заговора Запада против его президентства. Он пытался убедить белорусов и мир, что протестами руководят западные спецслужбы.

5-е место занял пропагандист Владимир Соловьев. Он пытался представить зрителям бои в Нагорном Карабахе с помощью компьютерной игры низкого качества. Выдавал компьютерную графику за реальность.

В прямом эфире телеканала "Наш" распространяли российскую пропаганду.