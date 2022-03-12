России не удастся подать воду в Крым просто так - украинская разведка

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Очередная попытка подать воду в Крым по Северокрымскому каналу завершится поражением.

"Это попытка России, я думаю, ни для кого не новость. Они попытаются подать воду в оккупированный Крым, потому что прекрасно понимают, что все их сказки о том, что за эти годы они решили вопрос с водой – не более чем пропагандистский шаг" , – отметил бригадный генерал Кирилл Буданов из Главного управления разведки МО Украины в интервью Крым.Реалии.

Российские кафиры взорвали одну из дамб, частично вода пошла по Северокрымскому каналу.

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"Но вода просто не может сама идти – это надо понимать. Это сложная система гидротехнических сооружений, требующая перекачки насосными станциями. То есть, просто так вода туда не пошла и не пойдет", – пояснил военный.

России нужна Новокаховская ГЭС, чтобы обеспечить водоснабжение в Крым, но вода на оккупированный полуостров так и не пошла. Они взорвали дамбу в Крым. Но взорвать ее можно трижды, чтобы пошла вода в Крым. А для этого нужно сильно постараться.