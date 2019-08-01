России будет разрешено ударить ракетами по Украине

Николай Белесков: если соглашения не выполняются, накапливается вооружение, мир поддерживается просто за счет гарантии полного взаимного уничтожения в случае агрессии. Фото: apostrophe.ua

2 августа США официально выйдут из договора о запрете ракет средней и малой дальности. В 1987-м его подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган. Запрещает производить, испытывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.

2 февраля США из-за действий Российской Федерации прекратили свои обязательства по договору и начали процесс выхода. Завтра он должен завершиться.

Кремль не выполнял условия договора, поэтому он фактически накладывал ограничения только на США. Вашингтон не стал долго с этим мириться. Теперь в России полноценно развязаны руки - будет наращивать свой военный арсенал.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит заместитель директора Института мировой политики Николай Белесков.

- С мая 2013 Соединенные Штаты в переговорах с Россией поднимали вопрос относительно того, что РФ создала и тестирует запрещенную ракету 9М-729. За 6 лет Вашингтон не смог убедить Москву изменить свою позицию, - объясняет эксперт. - Единственное, что сделали россияне, - признали сам факт существования такой ракеты. Настаивают, что она не запрещена договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Россия с 2017 года начала массовое производство и развертывание этого вооружения. Поэтому соглашение становится нелогичным. Ограничивает только Америку.

Второй фактор, который подорвал соглашение о РСМД, это - Китай. Он не подписывал никаких договоренностей. Поэтому не имеет никаких ограничений. За несколько последних лет создал крупнейший в мире арсенал ракет, достигающих запрещенной дальности. Америка и Китай сейчас находятся в натянутых отношениях. Поэтому запрещено вооружение дает Пекину ощутимые преимущества в этом противостоянии. Предыдущий и нынешний глава индийско-тихоокеанского командования США настаивали, что соглашение о ракетах средней и малой дальности просто ограничивает Америку и дает преимущества Китаю. Поэтому нарушения со стороны России и наличие третьего сильного игрока похоронили соглашение о РСМД.

Каковы будут последствия этого решения? Начнется новая гонка вооружений?

- Гонка вооружений продолжается и сейчас. Китай уже имеет мощный арсенал. Россия тоже накапливает вооружение, но пытается это скрыть. Америка в свою очередь уже запланировала тесты крылатой и баллистической ракеты на август и ноябрь. Есть определенный риск накопления такого вооружения.

Но соглашения по контролю сами по себе не является ценностью. Чтобы они были эффективными, должна быть воля стран. Если они не выполняются, накапливается вооружение, и мир будет поддерживаться за счет гарантии полного взаимного уничтожения в случае какой-то агрессии. Сам факт существования большого количества оружия не означает, что надо готовиться к активной войне.

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Россия попытается воспользоваться официальной отменой договора? Как?

- Будет развивать наземные пусковые установки. Они сравнительно дешевые в обслуживании. Поэтому крах соглашения РСМД открывает для Москвы новые возможности. Может даже не скрывать свои наземные установки. С другой стороны, Кремль вряд ли будет выставлять их на показ. Ракетная система наземного базирования не появится на следующем параде на Красной площади. США и РФ борются за позицию Европы. Последняя хочет сохранить среднюю линию, надеется, что Россию можно "перевоспитать", живет в иллюзиях. А именно европейскому континенту больше всего может угрожать гипотетическая война между Москвой и Вашингтоном - станут театром военных действий. Поэтому Россия не будет массово демонстрировать ракеты. Будет держать их где-то за Уралом, откуда к нашим границам их можно перебросить за 5 дней.

Кремль может использовать это оружие против Украины?

- Если моделировать ситуацию, что РФ использует эти ракеты против нас, они не смогут получить стратегическое преимущество после одного залпа. Не уничтожат полностью возможности наших вооруженных сил. Российская военная промышленность создает в год до 300 таких ракет. Для накопления стратегического арсенала такими темпами надо 5-7 лет. Даже если через некоторое время он будет в распоряжении Кремля, не используют их все против Украины. Для россиян эти ракеты в первую очередь - фактор стратегического сдерживания НАТО и США.

Как Украина должна действовать в условиях, когда россияне накапливают ракеты запрещенной дальности?

- Надо проводить асимметричные меры. Зеркально ответить не можем. Создать собственный арсенал ракет не имеем финансовой возможности. Если же пустим весь бюджет на это, мы сможем выработать до 200 единиц вооружения. За счет этого не удастся сдерживать врага.

Поэтому надо довести до ума наше ракетное семейство "Ольха". Достичь дальности 200 километров. В случае активных боевых действий надо будет отстреливать тысячи таких ракет в день. А сейчас наш военно-промышленный комплекс производит их критически мало - до конца года будем иметь всего несколько сотен. Нужно также наладить производство пусковых установок. От Советского Союза унаследовали 60-65 штук. Надо больше. Должны также заботиться о рассредоточении и безопасности арсеналов. В случае масштабного наступления, россияне будут стрелять именно по ним.

Дональд Трамп говорил, что что хочет заключить новое соглашение с Россией о контроле над вооружениями. Какое оно должно быть, чтобы действительно стать предохранителем от гонки вооружений?

- Чтобы новое соглашение не постигла участь договора о РСМД, россияне должны считать его выгодным для себя. Дональд Трамп видит новое соглашение еще с участием КНР и более всеохватывающим. Хочет прописать правила относительно различных ракетных систем - стратегических, средней дальности. Это будет очень трудно осуществить.

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Почему? Россия и Китай не заинтересованы в новом соглашении?

- Москва и Пекин могут давить на США. Мол, они готовы на новое соглашение, но Америка должна уничтожить все свои крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Соглашение РСМД на них не распространялось - по нему были запрещены только системы наземного базирования. В СССР их было много, в США - нет. Америка имела и имеет до сих пор много ракет морского и воздушного базирования. После подписания договора в 1987 году, Вашингтон сохранил возможности наносить удары вглубь Евразии. А Россия такой возможности не имеет.

Поэтому КНР и РФ могут поставить Америке ультиматум. Вряд ли Вашингтон на это пойдет. США как государство, которое проектирует свою силу через океан, полагается на системы морского и воздушного базирования. Отказ от них может сильно ударить по международному авторитету. США настроены на продолжение активной политики в Евразии, аргумент в виде систем морского и воздушного базирования в этом смысле очень нужен.

Как дальше будут развиваться события?

- США в переговорах с Россией в первую очередь заинтересованы не в восстановлении соглашения о ракетах средней и малой дальности, а в сокращении тактического ядерного оружия. Об этом Кремль не готов говорить. Ядерное оружие - один из столпов, на котором стоит Россия. Всеобъемлющее соглашение, к которому стремится США, слишком нереалистично. Есть очень много пунктов, по которым стороны вряд ли смогут достичь компромисса. То, что может быть в реальной перспективе, это - диалоги между Америкой, РФ и Китаем по сокращению вооружения. Вряд ли эти разговоры конвертируются в какой-то официальный договору. Это требует высокого уровня доверия, которого сейчас нет между сторонами переговоров.

Практика показывает, чтобы осознать реальную важность договоров по ограничению вооружений, мир должен пройти какое-то потрясение. Условно пережить еще один Карибский кризис, чтобы реально осознать угрозы.

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