"Украине нужно больше противокорабельных ракет" - экс-посол США

Экс-посол США в Киеве Джон Хербст. Фото: УНИАН

Директор Евразийского центра Атлантического совета, экс-посол США в Киеве Джон Хербст выступил на слушаниях в Сенате и рассказал о военно-технической поддержке Украины в ее противостоянии российской агрессии.

"Западные санкции имеют реальную цену для российской экономики. Из-за них РФ теряет ежегодно 1,5% ВВП", - рассказывает Джон Хербст, пишет ukrinform

По мнению дипломата, реакция Запада на агрессию Москвы против Украины является существенной, однако не слишком эффективной. США в этом вопросе должны усилить поддержку Украины.

"Западная военная поддержка, особенно обеспечение Украины современным оружием, таким как противотанковые системы Javelin, усиливает давление на Москву", - добавил Хербст.

Кроме того, США должны обеспечить Украину береговыми радарами, скоростными катерами для специальных операций Mark V и противокорабельными ракетами.

"Это поможет Украине сдерживать кремлевские провокации на море, рост количества которых мы наблюдаем в течение последних 18 месяцев", - отметил экс-посол.

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