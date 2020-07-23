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четверг, 23 июля 2020 11:28

Рисунок о погибшем воине поразил сети

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Погибшего от обстрела российским оккупантом на Донбассе украинского сержанта Ярослава Журавля изобразили на рисунке.

Картину опубликовал в Facebook художник Юрий Журавель.

 

"Журавлей множество по всей Украине и по всему миру. Мы это так не оставим!", - написал он.

Рисунок поразил пользователей социальной сети.

"Смерть путлеровским пи...сам"

"Сердце просто разрывается на куски"

"Боль"

"Ангел"

"Убивают вражеские пули. Убивает равнодушие. Вечная память Защитнику"

"Пусть московская мерзость погибнет!"

40-летний Ярослав Журавель погиб 13 июля под Зайцевым в Донецкой области от обстрела при попытке эвакуации тела павшего офицера. Сержанта несколько дней не могли эвакуировать после ранения.

Церемония прощания с бойцом запланирована на 23 июля. Похоронят погибшего в его родном селе Андреевка Днепропетровской области.

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Дата
23
июля

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