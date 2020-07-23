Рисунок о погибшем воине поразил сети

Погибшего от обстрела российским оккупантом на Донбассе украинского сержанта Ярослава Журавля изобразили на рисунке.
Картину опубликовал в Facebook художник Юрий Журавель.
"Журавлей множество по всей Украине и по всему миру. Мы это так не оставим!", - написал он.
Рисунок поразил пользователей социальной сети.
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"Убивают вражеские пули. Убивает равнодушие. Вечная память Защитнику"
"Пусть московская мерзость погибнет!"
40-летний Ярослав Журавель погиб 13 июля под Зайцевым в Донецкой области от обстрела при попытке эвакуации тела павшего офицера. Сержанта несколько дней не могли эвакуировать после ранения.
Церемония прощания с бойцом запланирована на 23 июля. Похоронят погибшего в его родном селе Андреевка Днепропетровской области.
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