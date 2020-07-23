Оккупанты сбросили гранату с беспилотника, ранены украинские военные

На украинские позиции враг сбросил гранату с помощью дрона. Фото: unsplash.com

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

За минувшие сутки от вражеских обстрелов 4 украинских воинов ранены.

Их эвакуировали в медицинское учреждение, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций наших защитников 25 мин. Вблизи Хутора Вольный агрессор задействовал гранатометы различных систем, а около Крымского - вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. Из такого же вооружение враг обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка.

По защитникам Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25, ранены двое украинских военных. К вечеру на этом участке фронта противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно имя украинского защитника, погибшего под Зайцевым

Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение, после чего враг прекратил свою активность.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020. Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей, сообщили в Пресс-служба Офиса президента.