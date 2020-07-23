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Оккупанты сбросили гранату с беспилотника, ранены украинские военные

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Оккупанты сбросили гранату с беспилотника, ранены украинские военные
На украинские позиции враг сбросил гранату с помощью дрона. Фото: unsplash.com

22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.

За минувшие сутки от вражеских обстрелов 4 украинских воинов ранены.

Их эвакуировали в медицинское учреждение, сообщили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Майорска противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и выпустил в сторону позиций наших защитников 25 мин. Вблизи Хутора Вольный агрессор задействовал гранатометы различных систем, а около Крымского - вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в пригороде Марьинки. Из такого же вооружение враг обстреливал и украинских защитников неподалеку населенных пунктов Лебединское, Водяное, Пищевик, Старогнатовка и Талаковка.

По защитникам Богдановки российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-25, ранены двое украинских военных. К вечеру на этом участке фронта противник также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

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Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение, после чего враг прекратил свою активность.

По данным разведки, за минувшие сутки украинские защитники уничтожили одного и ранили троих захватчиков. И по уточненным данным 21 июля потери противника дополнительно составили еще двое погибших.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020.

Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой реализации минских договоренностей, сообщили в Пресс-служба Офиса президента.

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Дата
23
июля

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