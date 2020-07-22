Стало известно имя украинского защитника, погибшего под Зайцевым

Церемония прощания с военным состоится 23 июля. Фото: Reuters

Украинским сержантом, который погиб 13 июля под Зайцевым на Донбассе, оказался уроженец Верхнеднепровского района Днепропетровской области Ярослав Журавель.

Тело сержанта боевики передали 21 июля. Об этом сообщает председатель Верхнеднепровской райсовета Артем Кравченко в комментарии "Радио Свобода".

Он был командиром отделения разведывательного взвода 35-й отдельной бригады морской пехоты.

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"Церемония прощания с бойцом запланирована на 23 июля. Похоронят погибшего в его родном селе Андреевка Днепропетровской области", - отметил Кравченко.

Сержанту было 40 лет. Дома его ждали жена и двое дочерей.

На Донбассе в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий отдельного батальона морской пехоты матрос Артем Козий. Ему было 19 лет.