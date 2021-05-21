"Риффмастер" поблагодарил Порошенко за поддержку и призвал СМИ не раздувать фальшивые сенсации

Андрей Антоненко поблагодарил всех, кто поддерживал его в течение заключения. Фото: 24 Канал

Андрей "Риффмастер" Антоненко на своей странице в Facebook поблагодарил всех, кто поддерживал его в течение заключения, ходил на суды и продолжает "стучать во все двери", чтобы добиться справедливости.

"Я благодарен всем и каждому, кто поддерживал меня на протяжении заключения и продолжает поддерживать дальше. И тем кто сделал хоть один репост или рассказал об этом "деле" куму на кухне. Особенно благодарен тем, кто побывал хотя бы на одном судебном. Еще больше слов благодарности тем, кто стучал во все двери, чтобы добиться хотя бы домашнего ареста", - написал Риф.

"Я до сих пор удивлен вчерашним визитом Петра Алексеевича, Марии, Софии, Владимира. Меньше, что я могу сделать сейчас для всех, кто поддерживал и поддерживает нас с девушками - это с распростертыми объятиями принимать людей дома. И не даст никто соврать - мы ни одного не обделили гостеприимством. Мои двери всегда открыты для гостей", - написал Антоненко.

Он призвал СМИ "не делать на пустом месте фальшивых сенсаций, потому что их и так хватает. В моей жизни их даже слишком много. Я и остаюсь военным. И напомню, Дорогие, что есть в мире один х..ло, которому мы еще должны надрать зад!", - написал Антоненко.

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, которая вместе с Петром Порошенко, Софией Федыной и Владимиром Арьевым посетила "Риффмастера", тоже поделилась впечатлениями от первой встречи за пределами судебного зала.

"Наконец, рада выставить фото с Андреем Антоненко не из зала суда. Более 500 дней ареста, из которых едва ли не десятая часть проведена в судебных заседаниях. И там всегда были я и мои коллеги по фракции Яна Зинкевич, Ирина Фриз, Михаил Бондарь, Николай Величкович, Владимир Арьев, София Федына, общественные деятели, другие народные депутаты, волонтеры, предприниматели, все те, кто видит несправедливость и кривосудие. Мы как члены "Европейской Солидарности" брали на поруки Андрея и Юлю. Ибо мы не просто видели сомнительную доказательную базу, мы ее изучили и не отступали в стремлении помочь в установлении истины", - объясняет Ионова.

"Видеть при этом Андрея за решеткой было невыносимо. Особенно когда на коленях возле него стояла Мама или жена. После таких заседаний заснуть было невозможно. Поэтому он знает нашу команду "Европейской Солидарности" как друзей. А друзей в конце концов принято приглашать в гости. Первым это сделал Рифмайстер. Надеюсь час теплых разговоров, хоть на немного компенсирует ему, потерянную за решеткой связь с этим миром", - пишет Ионова.

Она подчеркнула, что "ЕС" и дальше будет поддерживать Андрея и Юлю и их семьи.

"Следовательно ждем встречный визит их у себя дома - в открытом офисе "ЕС", в который приезжают послы, представители общественности и в конечном итоге с гордостью приходят ветераны российско-украинской войны. Наш дом открыт для всех", - пишет Ионова.

Она также выложила фрагмент видео со встречи. "Для меня сегодня очень хороший день, когда я могу пожать руку у тебя дома. Но в следующий раз давай договоримся, чтобы мы это сделали на улице и у нас, когда будет возможность снять браслет", - сказал Порошенко. "Обязательно!" - сказал Антоненко.

Как известно, 30 апреля после более чем 500 дней удержания под стражей Андрея Антоненко отпустили под круглосуточный домашний арест. Порошенко позвонил "Риффмастеру" сразу после судебного заседания, они договорились о встрече.