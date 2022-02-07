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понедельник, 07 февраля 2022 01:33

Спецтема: Враг возле украинской границы

Резников оценил возможную военную эскалацию России

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Резников оценил возможную военную эскалацию России
В Министерстве обороны считают, что вероятность эскалации со стороны России низкая. Фото: Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность значительной эскалации со стороны России сегодня.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Пока такая вероятность оценивается как низкая.

"Долг военных - просчитывать все возможные сценарии, даже самые худшие, и делать все должное для нейтрализации угроз. Это сейчас и происходит. Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая" - сообщил Резников.

По его словам, этому существенно способствует помощь от партнеров Украины.

"Беспрецедентная военная помощь от партнеров существенно повысила наши способности к сопротивлению. С оборонительным оружием уже активно тренируются наши военные. Это очень эффективное средство сдерживания", - отметил министр.

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Кроме того, он отметил, что Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины, подразделения Государственной пограничной службы Украины, Службы безопасности Украины осуществляют меры по нейтрализации потенциальных угроз.

"На данный момент все происходит в рамках наших оценок. Через несколько дней начнется активная фаза российско-белорусских учений, которые продлятся до 20 февраля. Одновременно планируется обучение части подразделений Южного военного округа РФ. В настоящее время в Беларусь прибывают части из Восточного и Центрального военных округов РФ , за которыми мы несколько недель наблюдали. Некоторые подразделения еще на подъезде. С нашей стороны делается все необходимое для контроля подобных ситуаций", - подчеркнул Резников.

Алексей Резников рассказал, что ситуация на границе с Российской Федерацией и Беларусью по отношению к российским войскам не изменилась. Также назвал ситуацию в Донбассе контролируемой.

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