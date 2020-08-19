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среда, 19 августа 2020 12:54

Революционным путем ничего путного не выйдет, кроме СССР" - Добкин публично поддержал действия Лукашенко в Беларуси

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Революционным путем ничего путного не выйдет, кроме СССР&quot; - Добкин публично поддержал действия Лукашенко в Беларуси
Михаил Добкин осудил белорусов и поддержал действия Лукашенко. Фото: скрин с видео

Народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин, который планирует баллотироваться на должность мэра столицы, публично поддержал Александра Лукашенко, который 5 сроков подряд занимал пост президента Беларуси.

Скандальный украинский политик оправдал действия белорусских силовиков, которые жестоко разогнали протесты против власти.

В эфире своего YouTube-канала Добкин сказал, что такие действия власти якобы спасли государство от "внешнего управления".

"То, что в Беларуси не вспыхнуло, как сухая трава от брошенной спички, - большая заслуга Лукашенко. Нравится это чьим-то ушам, не нравится, но он готовился к этой ситуации давно и заранее. Он изучал опыт отрицательный моей родной Украины. Он наверняка изучал опыт тех стран, где проходили "цветные" революции. Я поддерживаю действия власти белорусской, направленные на сохранение государства ", - высказался политик.

Добкин добавил, что в любом деле главное - система. И если она хорошо выстроена, то при попытках внешнего вмешательства позволяет отразить любые посягательства.

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"В политике система - залог успеха. К сожалению, не все это понимают - многим в силу молодости, неопытности и невежества, а еще больше в силу тупости и глупости систему хочется ломать. При этом люди думают, что на ее месте появится новая - успешная, правильная, справедливая. Не появится. Ведь ничего путного революционным путем создать невозможно. Кроме Советского Союза ", - считает экс-нардеп.

Добкин провел параллели между белорусскими протестами и Революцией достоинства, которую строго осудил.

Что касается действий ОМОНа, причастного к насилию над митингующими, некоторые из которых погибли, то их Добкин также вполне оправдал, заявив, что поведение силовиков были обусловлена ​​необходимостью защиты государства.

"Многие совершенно естественно, нормально рефлексируют, когда говорят, что нельзя бить людей, нельзя выступать против своего народа. Это правильно, честно, и я придерживаюсь точно таких же взглядов, но с одним "но" : это нельзя, если это не грозит большему количеству людей, проживающих в твоей родной стране. Если те, кто не согласны с мнением большинства, не начинают вести себя агрессивно и пытаются подмять под себя результаты выборов, ситуацию в стране, смести существующую власть ", - высказался экс-мер Харькова.

"Возможно, это было не совсем гуманно, а может, и не очень хорошо, если смотреть с телеэкранов. Они защитили государственную систему Беларуси, поступили правильно", - оценил действия белорусского ОМОНа украинский политик.

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По словам Добкина, силовики якобы "выполняли свои полномочия" в рамках закона, который это все им позволял.

"Я думаю, что белорусы разберутся и накажут тех, кто уже совсем по-садистски получал удовольствие, избивая людей. Но глобально люди в форме и Лукашенко защитили страну", - заключил скандальный политик.

Михаил Добкин ответил тем украинцам, которые заявили, что отписываются от его профилей в соцсетях после слов о поддержке действий режима Лукашенко.

"Я это сделал осознанно, аргументированно. Я и сегодня поддерживаю действия белорусских властей, направленные на сохранение государства. Какое бы оно не было, но свое государство гораздо лучше, крепче и роднее, чем любое другое, управляемое извне. Как сегодня, к сожалению, происходит в моей родной Украине ", - заявил бывший нардеп.

Бывший скандальный нардеп от "Партии регионов" и екс-мер Харькова Михаил Добкин показал свое первое предвыборное видео на должность главы Киева.
В ролике политик примерил на себя образ грубого байкера - налысо обрил голову, отрастил бороду и надел кожаную куртку.
Видео быстро разлетелось по сети и насмешило украинцев.

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