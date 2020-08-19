Революционным путем ничего путного не выйдет, кроме СССР" - Добкин публично поддержал действия Лукашенко в Беларуси

Народный депутат Украины VIII созыва Михаил Добкин, который планирует баллотироваться на должность мэра столицы, публично поддержал Александра Лукашенко, который 5 сроков подряд занимал пост президента Беларуси.
Скандальный украинский политик оправдал действия белорусских силовиков, которые жестоко разогнали протесты против власти.
В эфире своего YouTube-канала Добкин сказал, что такие действия власти якобы спасли государство от "внешнего управления".
"То, что в Беларуси не вспыхнуло, как сухая трава от брошенной спички, - большая заслуга Лукашенко. Нравится это чьим-то ушам, не нравится, но он готовился к этой ситуации давно и заранее. Он изучал опыт отрицательный моей родной Украины. Он наверняка изучал опыт тех стран, где проходили "цветные" революции. Я поддерживаю действия власти белорусской, направленные на сохранение государства ", - высказался политик.
Добкин добавил, что в любом деле главное - система. И если она хорошо выстроена, то при попытках внешнего вмешательства позволяет отразить любые посягательства.
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"В политике система - залог успеха. К сожалению, не все это понимают - многим в силу молодости, неопытности и невежества, а еще больше в силу тупости и глупости систему хочется ломать. При этом люди думают, что на ее месте появится новая - успешная, правильная, справедливая. Не появится. Ведь ничего путного революционным путем создать невозможно. Кроме Советского Союза ", - считает экс-нардеп.
Добкин провел параллели между белорусскими протестами и Революцией достоинства, которую строго осудил.
Что касается действий ОМОНа, причастного к насилию над митингующими, некоторые из которых погибли, то их Добкин также вполне оправдал, заявив, что поведение силовиков были обусловлена необходимостью защиты государства.
"Многие совершенно естественно, нормально рефлексируют, когда говорят, что нельзя бить людей, нельзя выступать против своего народа. Это правильно, честно, и я придерживаюсь точно таких же взглядов, но с одним "но" : это нельзя, если это не грозит большему количеству людей, проживающих в твоей родной стране. Если те, кто не согласны с мнением большинства, не начинают вести себя агрессивно и пытаются подмять под себя результаты выборов, ситуацию в стране, смести существующую власть ", - высказался экс-мер Харькова.
"Возможно, это было не совсем гуманно, а может, и не очень хорошо, если смотреть с телеэкранов. Они защитили государственную систему Беларуси, поступили правильно", - оценил действия белорусского ОМОНа украинский политик.
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По словам Добкина, силовики якобы "выполняли свои полномочия" в рамках закона, который это все им позволял.
"Я думаю, что белорусы разберутся и накажут тех, кто уже совсем по-садистски получал удовольствие, избивая людей. Но глобально люди в форме и Лукашенко защитили страну", - заключил скандальный политик.
Михаил Добкин ответил тем украинцам, которые заявили, что отписываются от его профилей в соцсетях после слов о поддержке действий режима Лукашенко.
"Я это сделал осознанно, аргументированно. Я и сегодня поддерживаю действия белорусских властей, направленные на сохранение государства. Какое бы оно не было, но свое государство гораздо лучше, крепче и роднее, чем любое другое, управляемое извне. Как сегодня, к сожалению, происходит в моей родной Украине ", - заявил бывший нардеп.
Бывший скандальный нардеп от "Партии регионов" и екс-мер Харькова Михаил Добкин показал свое первое предвыборное видео на должность главы Киева.
В ролике политик примерил на себя образ грубого байкера - налысо обрил голову, отрастил бороду и надел кожаную куртку.
Видео быстро разлетелось по сети и насмешило украинцев.
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