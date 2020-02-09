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воскресенье, 09 февраля 2020 16:08

Реванш режима Януковича: семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому

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Реванш режима Януковича: семьи Героев Небесной Сотни обратились к Зеленскому
Семьи Героев Небесной Сотни написали обращение к власти. Фото: SD

Семьи Героев Небесной Сотни возмущены реваншем преступного режима Януковича.

Об этом говорится в обращении родственников к президенту Владимиру Зеленскому, спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и генеральному прокурору Руслану Рябошапке, которое было опубликовано в Facebook.

"Представители бывшего "Беркута" и преступного режима Януковича уже не только не стесняются содеянного, а решаются требовать от украинской власти пересмотра законодательства и проведения расследования, направленного против участников Революции Достоинства. Деятели режима Януковича щеголяют безнаказанностью, позволяют себе угрозы в сторону "майдановцев" , - говорится в заявлении.

Родственники Героев Небесной Сотни обвинили нынешнюю власть в бездействии.

"Без всякого реагирования со стороны власти осталось обращение от 24 января этого года (зарегистрировано в ГБР под № 1843-20 от 24.01.2020), в котором мы просили об организации встречи руководства государства с представителями семей Героев Небесной Сотни, пострадавшими и участниками революции Достоинства . На этой встрече мы надеялись обсудить и услышать позицию относительно наших требований и вопросов:

1. Немедленная отмена приказа о назначении первым заместителем директора Государственного бюро расследований А. Бабикова;
2. Приведение закона "О Государственном бюро расследований" в соответствии с решением Конституционного Суда Украины, в частности относительно назначения директора ГБР;
3. Процедуры формирования конкурсной комиссии на понятных для мирового и украинского сообщества прозрачных принципах из представителей заинтересованных учреждений, общественных и международных организаций, адвокатов, которые занимались делами о преступлениях против участников Революции Достоинства;
4. Объявление открытого конкурса на замещение должностей директора ГБР и его заместителей с соблюдением всех требований по срокам его объявления, проверки кандидатов и тому подобное;
5. Предоставление полной информации о работниках, перешедших в структуру ГБР по упрощенной процедуре, а также руководителей групп следователей и кандидатов на руководящие должности в ГБР;
6. Предоставление перечня дел, принятых ГБР от Офиса Генерального прокурора, и информации об их состоянии;
7. Введение обязательной проверки на добродетель следователей, переходят в Государственный бюро расследований с Офиса Генерального прокурора Украины;
8. Обеспечение беспристрастного расследования дел, связанных с преследованием участников Революции Достоинства и информирования о его результатах украинской и мировой общественности;
9. Законодательный запрет включения в списки обмена, передачи другим странам лиц, подозреваемых в совершении преступлений против участников Революции Достоинства, по которым не было вынесено судебных приговоров, а также тех, которые не отбывали определенное судом наказания.
Учитывая решение Конституционного Суда Украины также хотели бы поднять вопрос о законности временного исполнения обязанностей директора ГБР госпожой Венедиктовой", - отмечается в обращении.

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Родственники Героев Майдана считают, что действия представителей власти по упомянутым вопросам, а также угрозы и оскорбления в адрес участников Революции Достоинства, приводят к обесцениванию достижений Революции Достоинства и осквернение памяти всех тех, кто отстаивал Украину.

22 января 2014 во время Революции достоинства появились первые жертвы противостояния с "Беркутом". Они получили смертельные ранения на улице Грушевского, возле стадиона "Динамо". Впоследствии их назвали Небесной сотней.

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