"Решили провести дехимизацию Украины? Аммиаком, фосфором?" – Зеленский пригрозил России новыми санкциями

Владимир Зеленский: "Хочешь узнать о планах России – посмотри, в чем она обвиняет других". ФОТО: Офис президента

Российские пропагандисты обвиняют Украину в разработке бактериологического оружия. Это значит, что армия РФ может его сама и применить.

Мы не раз убеждались: хочешь узнать о планах России – посмотри в чем она обвиняет других, заявил президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

"Российские пропагандисты сегодня оживились. Видимо, чтобы прикрыть преступления своей власти против десятки городов. Прикрыть их новыми-старыми фейками. Обвиняют нас в разработке бактериологического оружия. Меня это беспокоит. Разгул таких обвинений показывает, что именно они на это способны и хотят. Такие вещи они уже делали в других странах. Они это будут делать еще, если их не остановить", - заявил Зеленский.

Он добавил, что Россия постоянно нападает на другие страны, но в результате обвиняет именно жертв агрессии.

"Нас обвиняют в нападках на вроде бы миролюбивую Россию. И что теперь? Что это за обвинения в подготовке химических атак? Вы решили провести дехимизацию Украины? Аммиаком или фосфором? Где ударите химическим оружием – по роддоме в Мариуполе, по церкве в Харькове, по больнице "Охматдет" или по лабораториям, которые занимаются обычной наукой? Я – президент адекватной страны и адекватного народа. Отец двоих детей. Никакого химического или другого оружия массового поражения – на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир знает это. Вы это знаете. Если сделаете что-нибудь такое против нас – получите самый жесткий санкционный ответ", - сказал глава государства.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.