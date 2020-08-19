Решающими станут следующие 5 лет - нумеролог

24 августа Украина отмечает 29-летие. Нумеролог Антонина Данилишина считает, что это непростой, но интересный возраст. Фото: pixabay.com

Осенью перед Украиной откроется несколько новых перспектив. Использовать все не сможем, потому что у власти будут люди, которые боятся ответственности. Собственный имидж им дороже судьбу страны. Об этом Gazeta.ua рассказала нумеролог Антонина Данилишина.

"24 августа Украина отмечает 29-летие. Это непростой возраст, - говорит нумеролог. - У людей на этот период приходится первый серьезный кризис, жалуются на жизнь и делают глупости. В этом возрасте способны и к саморазрушению, и к свершениям. Часто в этот период решаются на смену семейного статуса, профессии, места жительства.

В 29 жалуются на жизнь и делают глупости

Сочетание цифр 2 и 9 в нумерологии символизируют победу духа над телом, желаний над потребностями. В то же время это период внутренних противоречий: 2 отвечает за материальные блага, 9 - за духовные. Постоянно придется решать, чего мы хотим: быстрого, но однократного обогащения. Или медленного, но стабильного развития. Украина будет нерешительной. Начнет перекладывать ответственность на других, а потом кусать локти, что за нас все решил Вашингтон или Париж".

По словам нумеролога, 29 в истории Украины - тяжелая дата.

"29 января 1918 состоялась битва под Крутами, в ночь на 30 ноября 2013 года - силовой разгон Майдана, 29 августа 2014 года - пик Илловайской трагедии, - объясняет Данилишина. - 2 + 9 = 11, а 1 + 1 = 2. Двойка символизирует борьбу добра и зла, правды и лжи. На Украину положат важную миссию в мире. Больше всего мы будем щитом Европы от агрессии России".

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До 30 годовщины независимости вернуть оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей, а также Крыма, не удастся.

"Медленно движемся до окончания войны, - говорит нумеролог. - Наивно рассчитывать, что к 30-летию нам удастся провести парад победы. В следующем году, как никогда, будем близки к этому, но Россия войну заморозит. Будет что-то похожее по сценарию, как в Беларуси. Многие конфликты вспыхнут внутри страны-агресора, будут требовать автономии земли, которые десятилетиями жили в ее составе. Российско-украинская война будет тянуться еще не один год, а затем разрешится внезапно. Изменятся игроки на политической арене мира, власть в России и Украине".

Российско-украинская война будет тянуться еще не один год, а затем разрешится внезапно

Многое достигнем на духовном уровне.

"Будут объединяться церкви и общества, возрастет количество верующих в ПЦУ, - прогнозирует Данилишина. - Все числа, оканчивающиеся на 9, символизируют кармические изменения и поиск призвания. Станем свидетелями мистических событий. Вокруг будет происходить столько всего, что трудно объяснить законами физики и здравого смысла".

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29 также символизирует память о прошлом. От ошибок нас предостережет осознание исторических событий.

"Только опираясь на опыт, сумеем избежать ошибок в будущем. К истории потянутся даже те, кто раньше мало интересовался фактами. На экраны будет выходить больше документальных фильмов и исторических расследований. Станут известны страницы истории, которые от нас скрыла советская власть", - рассказывает Антонина Данилишина.

По словам нумеролога, осенью станем свидетелями нескольких громких политических скандалов.

"Заговорят и о роспуске парламента, и о новой кандидатуре на пост президента, - говорит Данилишина. – Импичмента будут требовать те, кто привел его к власти. Мы увидим новые лица. Будем иметь не одного, а сразу двух лидеров, которые поведут за собой тех, кто хочет перемен и разочаровался в нынешних политиках. Среди лидеров будет человек, который получил образование за границей, но приехал строить свою страну. Начнется противостояние народа и власти. Старая система отживет себя окончательно. Кто раньше занимал высокие должности, не смогут приспособиться даже в органы местного самоуправления".

Заговорят о роспуске парламента и импичмент президенту

Нас ждет горячая осень. Страной прокатится волна протестов.

"Возрастет количество недовольных действиями власти и финансовым кризисом, - говорит нумеролог. - Будем сыты по горло социальными экспериментами. Народу станут известны мотивы поступков некоторых политиков. Их сбросят с должности так же легко, как и выбрали. 30-летнюю Украину мало кто будет узнавать.

За следующий год сделаем несколько уверенных шагов к прорыву. А к 35-й годовщине сюда охотно будут возвращаться те, кто искал убежища и заработков по миру.

Решающими станут следующие 5 лет. Заручимся поддержкой влиятельных игроков. В Украину пойдут инвестиции. Это поможет заложить основу на будущие годы".

В следующие пять лет перед Украиной будут стоять два ключевых вызовы. Первый - отсутствие доверия в обществе. Сработала российская стратегия перессорить украинцев. Второй - отсутствие прорывных идей, считает футуролог Андрей Длигач.