Репетиция осени закончилась: синоптик порадовала возвращением тепла

В Украину возвращается тепло. Фото: Pixabay

Почти во всех областях Украины 26 августа прогнозируют сухую погоду.

Температура воздуха будет от 20 градусов тепла на западе и севере страны до 30 градусов - на юге и востоке, об этом сообщили синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"26 августа гребень высокого атмосферного давления вытеснит эту сегодняшнюю репетицию осени, которая происходит в западных и северных областях (а ночью еще и в центральных будет дождь), и организует практически во всех областях Украины сухую погоду.Температура воздуха в среду будет умеренной на западе и севере, +20...+25 градусов. А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) будет очень тепло, до жары, +25+30 градусов", - написала она.

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В Киеве 26 августа - без осадков. Температура воздуха - около +23...+24°С.

В выходные, 29-30 августа Диденко обещает потепление.

В Украине во вторник, 25 августа, ожидаются сильные дожди и грозы во многих областях страны. В некоторых регионах ожидается небольшое похолодание, а в некоторых снова станет очень жарко.