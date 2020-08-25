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вторник, 25 августа 2020 08:04

Часть Украины будет заливать, в других регионах - жара

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Часть Украины будет заливать, в других регионах - жара
Во вторник, 25 августа, часть Украины накроют сильные дожди и грозы. В остальных областях будет царить жара. Фото: pixabay.com

В Украине во вторник, 25 августа, ожидаются сильные дожди и грозы во многих областях страны.

В некоторых регионах ожидается небольшое похолодание, а в некоторых - снова станет очень жарко. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На востоке Украины синоптики прогнозируют сухую и жаркую погоду, небольшую облачность, но без осадков. Температура воздуха днем ​​до +29 +31 градуса, в Полтаве +25 +27 градусов.

В южных областях страны будет сухо, возможна небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Столбики термометров поднимутся до +28 +33 градусов.

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Северные области страны затянет дождями, которые будут идти ночью и днем, а температура воздуха упадет. Днем ожидается от +23 до +25 градусов.

На западе Украины синоптики прогнозируют сильные дожди, местами возможны ливни и грозы. Столбики термометров покажут от +23 до +25 градусов.

В центральной части страны пройдут дожди, местами очень сильные. Воздух прогреется до +25 +27 градусов.

В Киеве 25 августа синоптики прогнозируют сильный дождь. Днем столбики термометров покажут +22 +24 градуса.

Осень в Украине побрызгает дождями и дважды согреет "бабьим летом". Зима наступит с незначительным похолоданием, но порадует и нетипичным для этого периода теплом - "зимним бабьим летом", говорит народный синоптик Владимир Деркач.

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Дата
25
августа

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