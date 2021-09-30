Renault за прививку: среди вакцинированных разыграют призов на 1,2 млн

В Мукачево Закарпатской области жителей будут стимулировать вакцинироваться против Covid-19 призами.

30 сентября депутаты одобрили программу содействия предотвращению и противодействию коронавирусу, сообщила пресс-служба Мукачевского горсовета. Разыграют Renault Duster, 15 велосипедов, 15 электросамокатов и 15 телевизоров.

"Участие в розыгрыше смогут принять жители Мукачевской городской территориальной общины, которые прошли полный курс вакцинации", - говорится в сообщении.

На проведение акции "Вакцинируйся. Сохрани жизнь" выделят 1,2 млн грн.

Автор: mukachevo-rada.gov.ua Мукачево разыграет призы среди вакцинированных

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Более 7 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19. Полностью вакцинированных украинцев уже свыше 5,6 млн. За прошедшие сутки привили 126 003 человека. Первую дозу Covid-вакцины получили 73 816 человек, полностью иммунизировали 52 187 людей.