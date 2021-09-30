В Украине вакцинировали более 7 млн человек

Более 7 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины от Covid-19. Полностью вакцинированных украинцев уже свыше 5,6 млн.

За прошедшие сутки привили 126 003 человека, сообщает Минздрав. Первую дозу Covid-вакцины получили 73 816 человек, полностью иммунизировали 52 187 людей.

"Работали 915 мобильных бригад, 3029 пунктов прививки и 348 центров вакцинации", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав Свежие данные по вакцинации

С начала вакцинации первую дозу получили 7 000 535 человек, двумя дозами привили 5 617 457 человек. Всего сделали 12 617 990 прививок.

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У каждого третьего человека, переболевшего коронавирусом, сохраняется как минимум один Covid-симптом. Они могут проявляться в течение трех - шести месяцев после выздоровления.