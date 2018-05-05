Рекордное потепление и посевная: какой ущерб нанесли высокие температуры

Рекордное потепление не нанесло значительный ущерб для хорошего урожая Фото: expres.ua

Высокие температуры в апреле и мае не нанесли значительный ущерб для аграрии. Запасы влаги в почве накопленные за весну высокие и не иссякли.

Об этом пишет Аgroinsider.

Как сообщал в начале апреля Гидрометцентр, март этого года был один из самых влажных за последнее десятилетие. Рекордное количество осадков было во многих районах Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Николаевской областей. Там осадки на 10-50 мм превысили предыдущие рекордные показатели за период наблюдения с 1961 года.

"Потеря влаги идет, но ее было предостаточно. Поэтому перспективы хорошего урожая сохраняются. Однако, что касается других культур, в первую очередь ранних яровых - ячменя, пшеницы, зернобобовых и, прежде всего, гороха, то ситуация не выглядит оптимистичной. "Эти культуры находятся в начальных фазах развития, образования лестницы, и высокая температура, отсутствие осадков, ветер и низкая относительная влажность воздуха - все это создает достаточно напряженные условия для этих культур", - сказала Татьяна Адаменко, руководитель отдела агрометеорологии Гидрометцентра страны.

Температура в ближайшее время может вернуться к своим обычным значений - 6-7 мая ожидается ее снижение до 18-23 градусов, то есть к обычным для начале мая показателей.

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В ночь на 2 мая температура в украинской столице поставила очередной рекорд - по данным Центральной геофизической обсерватории столбик термометра не опускался ниже 15,7 ° С, и это было на 0,3 ° С выше предыдущего рекордного значения 1977 года. При этом ночь на 2 мая была самой теплой за последние 137 лет наблюдений. В этом году апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года и был на 4,4 ° С теплее климатической нормы.