Рейтинговую украинскую передачу "Дизель шоу" начали показывать на российском ТВ

На российском телеканале "Че", входящем в холдинг СТС медиа, которую СНБО Украины ранее включили в санкционный список, вышла украиснкая рейтинговая программа "Дизель шоу".

Об этом сообщает издание "ДеПо".

"В официальном релизе на сайте телеканала "Че!" объясняют: "В составе "Дизель-шоу" выступают участники команд КВН "Уездный город" и "ЧП" Сергей Писаренко, Евгений Никишин и Евгений Сморигин, которые в свое время завоевали всенародную любовь. "Дизель-шоу" по формату похож на "Уральские пельмени": это смешные зарисовки и скетчи на самые актуальные темы", - пишет издание.

Несмотря на то, что Писаренко и его напарник по команде Никишин с 2019 года являются постоянными участниками "Дизель шоу", они продолжали сниматься на телеканале "Россия-1", который полностью принадлежит правительству РФ, где идет одна из самых пропагандирующих российских телепрограмм "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Руководитель программы Егор Крутоголов, заверил что права на показ продали не они, а канал ICTV, на котором выходит проект. Информации о продаже прав на трансляцию на официальных ресурсах компании нет, холдинг ситуацию комментировать не стал.

Одновременно с этим, в телеграм каналах были опубликованы скриншоты 7-летней давности, где участники шоу открыто выступают с антиукраинскими высказываниями.

Креативный продюсер "Дизель шоу" Михаил Шинкаренко в разгар всех событий на Майдане публиковал у себя рекомендации, что делать с друзьями, которые "майданулись".

Также он разместил обращение к президенту РФ Путину с призывом о помощи;

Ещё более шокирующая публикация с его стены в Facebook – материал о "неизбежном расколе Украины на два противоположных народа", что Шинкаренко счёл "адекватным прогнозом" (скриншот).

Его позицию абсолютно поддерживал актер "Дизеля" Александр Бережок.

Что же касается Никишина и Писаренко, то они ранее были замечены с гастролями в Крыму, хотя сами они опровергали эту информацию.