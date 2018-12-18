Реформа рынка электроэнергии приведет к увеличению тарифов для украинцев

За счет проведения реформы по 2019-2030 годах будет создан дополнительный ВВП на сумму 72 миллиарда долларов. Фото: 24news

Очень важно создать рынок электроэнергии и ввести рыночные цены.

Пишет в докладе Украинский института будущего.

"Любое изменение имеет как положительные, так и отрицательные последствия. В течение первых двух лет реформа приведет к росту тарифов для потребителей. Тарифы для населения в 2019 году вырастут на 28%, а в 2020 - еще на 84%. Для промышленных потребителей тарифы вырастут в 2019 на 45% со снижением на 5% в 2020 году", - говорится в документе.

Но вместо этого Украина получит дополнительные деньги в бюджет.

"За счет проведения реформы по 2019-2030 годах будет создан дополнительный ВВП на сумму 72 миллиарда долларов, в государственный бюджет дополнительно поступит 12 миллиардов налогов.Проведение реформы при синхронизации с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии будет способствовать увеличению экспорта электроэнергии почти в 5 раз. Как следствие, дополнительное поступление экспортной выручки в 2019-2030 годах.В результате создания рынка генерирующие компании смогут в 2019-2030 годах инвестировать почти 30 миллиардов долларов, что в 11 раз больше, чем без проведения реформы. Это позволит профинансировать в полном объеме ввод новых энергоблоков и предотвратить дефицит базовых мощностей, который без проведения реформы возникнет после 2029 года", - пишут эксперты Украинского института будущего.

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Каждый год затягивания реформы Украина будет терять деньги.

"Каждый год наше государство будет терять в среднем 3,7 миллиарда долларов капитальных инвестиций, 7,4 миллиардов долларов ВВП, 1,16 миллиарда долларов доходов государственного бюджета.Если не провести реформу, на потребителей ожидают частые аварийные отключения, ухудшение качества энергоснабжения, отключения от сетей в отдаленных районах и резкое повышение тарифов после периодов длительного сдерживания их роста", - суммируется в документе.

С мая 2019 начинает действовать новый закон, который предусматривает штраф за каждый день просрочки оплаты коммунальных услуг. Считать будут с 20-го числа.