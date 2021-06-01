Ребенок не будет вещью - МОН готовит революцию в дошкольном образовании

Шкарлет добавил, что это укладывается и в концепцию развития анонсированного президентом университета. Фото: pixabay.com

Процесс дошкольного образования в Украине полностью переформатируют на законодательном уровне.

Она будет рассматриваться как образование стадии раннего развития человека, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире телеканала "Дом".

"Прежде всего, сегодня нарабатываем закон о дошкольном образовании. Ребенок перестанет быть вещью, которую сдали в камеру хранения. Мы полностью переформатируем процесс дошкольного образования. Превратим его в образование раннего развития", - сказал он.

Шкарлет добавил, что это укладывается и в концепцию развития анонсированного президентом университета, где "будут взращивать не просто ребенка, а человека будущего".

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О президентском университете, где будут готовить "людей будущего", Владимир Зеленский заявил на форуме. Президент сообщил о подписании указа о создании образовательного учреждения. Строительство президентского университета за три года на территории Национального экспоцентра Украины будет стоить 7,2 млрд грн.